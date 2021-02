Condor podal na európskom súde žalobu na Lufthansu pre pomoc od štátu

Berlín 12. februára (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Condor podala na európsky súd v Luxemburgu žalobu v súvislosti s vyplatením štátnej pomoci konkurenčnej Lufthanse. Agentúre DPA to v piatok potvrdil hovorca spoločnosti.



Condor žiada súd, aby preskúmal podmienky štátnej pomoci vo výške 9 miliárd eur najväčšej nemeckej leteckej spoločnosti Lufthansa. Aj Condor získal štátnu pomoc. Tvrdí však, že Lufthansa využíva svoju trhovú silu na deformovanie hospodárskej súťaže. A vyzval na prísnejšie podmienky štátnej pomoci pre túto spoločnosť. Lufthansa odmietla záležitosť komentovať s tým, že nie je obvinená. Aerolínie Condor podali tiež podnet aj na protimonopolný úrad v Nemecku, ktorý sa už prípadom zaberá.



Lufthansa koncom minulého roka ukončila s Condorom zmluvu o spolupráci na "prípojoch" k diaľkovým letom. Chce túto službu poskytovať sama prostredníctvom novej platformy s názvom Eurowings Discover. Vzhľadom na to, že spoločnosť Condor je menšia ako Lufthansa, nemôže sama poskytovať rovnaký typ letov.



To znamená tiež, že objednávanie spojovacích letov bude pre zákazníkov Condoru náročnejšie a riskantnejšie, pretože napríklad problémy z dôvodu meškania spoja už nebude partnerská letecká spoločnosť pokrývať.