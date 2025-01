Conec Slovakia dostane na rozšírenie výroby stimul 1,2 mil. eur

Bratislava 29. januára (TASR) - Spoločnosť Conec Slovakia patriaca pod nemeckú firmu Conec - Elektronische Bauelemente plánuje vo svojom závode v Giraltovciach zdvojnásobiť produkciu konektorov. Do konca roka 2028 by mala vytvoriť 267 nových pracovných miest a zachovať súčasných 256 miest z pôvodnej spoločnosti Conec, odštepný závod Slovensko. Na to dostane firma od štátu investičnú pomoc viac ako 1,2 milióna eur vo forme úľavy dane z príjmu. Vyplýva to z materiálu, ktorý v stredu schválila vláda.



Počiatočná investícia vo forme strojov, prístrojov a zariadení má byť vyše 2,2 milióna eur a firma plánuje vynaložiť do konca roka 2029 oprávnené mzdové náklady vo výške viac než 11,1 milióna eur. Realizáciou investičného zámeru sa dosiahne viac ako 100-percentné zvýšenie výroby. V roku 2025 má byť výrobná kapacita v hodnotovom vyjadrení vo výške približne 14 miliónov eur.



Spoločníkmi prijímateľa sú nemecká Conec - Elektronische Bauelemente a česká Conec s.r.o. Spoločnosť pôvodne požadovala poskytnutie investičnej pomoci v celkovej výške takmer 5,6 milióna eur, a to vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške 715.200 eur a vo forme príspevku na vytvorené nové pracovné miesta v nominálnej hodnote vyše 4,8 milióna eur.