Viac ako sto vystavovateľov z oblasti stavebníctva, technológií a ekobývania dnes otvorilo svoje expozície na výstavisku Incheba. CONECO 2025 je späť s plnou silou.Bratislava 2. apríla (OTS) - Bratislavská Incheba dnes otvorila brány najväčšieho stavebného podujatia na Slovensku. Veľtrhy CONECO a RACIOENERGIA 2025 a sprievodné výstavy DREVODOMY a PASÍVNE DOMY štartujú štyri dni plné inovácií, praktických riešení a odborných diskusií.Tento rok sa predstaví viac ako sto vystavovateľov zo Slovenska aj zo zahraničia, ktorí prinášajú to najnovšie zo sveta výstavby, obnovy budov a moderného bývania. Prezentujú sa tu firmy z oblasti stavebných materiálov, technických zariadení budov, vykurovania, obnoviteľných zdrojov energie, zatepľovania, smart domácností, ako aj výrobcovia ekologických a pasívnych domov.Jedným z najväčších lákadiel je plne zariadený mobilný dom vystavený priamo v areáli. Návštevníci si ho môžu pozrieť zvonka aj zvnútra a získať reálnu predstavu o dostupnom, ekologickom a flexibilnom bývaní.Silne zastúpené sú aj segmenty vykurovacích systémov, vrátane moderných tepelných čerpadiel, podlahového vykurovania či inteligentných elektrických radiátorov. Pozornosť púta aj ponuka fotovoltických systémov, solárnych kolektorov a riadiacich systémov pre efektívne hospodárenie s energiou.Na výstavisku nájdeme aj moderné riešenia v oblasti výťahov, okien, dverí, stavebnej chémie, hydroizolácií či dizajnových obkladov. Prezentujú sa aj udržateľné systémy zatepľovania a recyklovateľné materiály s nízkou uhlíkovou stopou.Špeciálne miesto patrí drevostavbám, ekodomom a pasívnym domom. Návštevníci tu nájdu konkrétne konštrukčné riešenia, ukážky nových materiálov aj poradenstvo, ako si postaviť zdravé a zároveň úsporné bývanie.Pavilón inovácií predstavuje živé ukážky 3D tlače modelov budov, murovacieho robota Walltera či digitálne dvojča stavby. Technické školy a univerzity ukazujú využitie umelej inteligencie v projektovaní a riadení výstavby.Odborný program prináša napr. aj Fórum slovenského stavebníctva, panelové diskusie o legislatíve, výzvach pri výstavbe aj praktických skúsenostiach z trhu. RACIOENERGIA sa venuje znižovaniu energetických strát, možnostiam kombinácie zdrojov a efektívnej prevádzke domácností.CONECO a RACIOENERGIA 2025 ukazujú, že stavebníctvo nie je len o technológii, ale aj o vízii, kvalite života a zodpovednosti.Výstava je otvorená od stredy do piatku v čase od 10:00 do 18:00, v sobotu do 17:00.Kompletný program a viac informácií nájdete na www.incheba.sk