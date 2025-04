Najväčší stavebný veľtrh na Slovensku ukáže, ako si zariadiť bývanie budúcnosti – efektívne, zeleno a s pomocou najmodernejších technológií.



Bratislava 4. Apríla (OTS) - Plánujete stavať, rekonštruovať alebo len hľadáte nové možnosti, ako bývať lepšie? Potom by ste si nemali nechať ujsť veľtrhy CONECO a RACIOENERGIA 2025, ktoré sa uskutočnia od 2. do 5. apríla 2025 na výstavisku Incheba Expo Bratislava.



Toto podujatie je už roky najväčším stavebným veľtrhom na Slovensku a pravidelne prináša prehľad o tom najnovšom zo sveta stavebných materiálov, technológií a udržateľných riešení. Jeho ambíciou nie je len ukázať novinky z trhu, ale aj vzdelávať verejnosť a prepájať odborníkov s koncovými používateľmi.



Návštevníci sa môžu tešiť na inovatívne drevostavby a pasívne domy, okná, izolácie a systémy na úsporu energií, solárne panely, tepelné čerpadlá a smart technológie pre domácnosť, ako aj na trendy v interiérovom dizajne a ekologické stavebné materiály, ktoré nielen dobre vyzerajú, ale zároveň prispievajú k znižovaniu uhlíkovej stopy.



Okrem samotnej výstavnej časti ponúkne podujatie aj bohatý sprievodný program. V Pavilóne inovácií si pozriete naživo murovacieho robota Walltera, digitálne dvojča stavby, 3D tlač domov či vodíkové vozidlo MH2,ktoré patrí medzi technologické vízie blízkej budúcnosti. Do programu sa zapoja aj slovenské technické univerzity, ktoré predstavia reálne využitie umelej inteligencie v stavebníctve.



RACIOENERGIA sa sústredí na to, čo dnes rieši každý z nás – ako znížiť výdavky na kúrenie a elektrinu, ako zabrániť stratám tepla a zároveň si zachovať komfort. Súčasťou budú aj odborné diskusie o tom, ako na efektívne chladenie počas leta, ako si nastaviť spotrebu podľa reálnych potrieb domácnosti a ako kombinovať obnoviteľné zdroje s tradičnými. V rámci zóny Ekostavby sa predstavia možnosti zelených striech, permakultúrnych záhrad, recyklovateľných materiálov a živých fasád, ktoré premieňajú bežné stavby na udržateľné a esteticky hodnotné bývanie.



Podujatie ponúkne aj praktické workshopy, kde sa návštevníci dozvedia, ako navrhnúť ekologický dom, aké chyby sa pri výstavbe najčastejšie opakujú a čo všetko ovplyvňuje energetickú bilanciu domácnosti.



CONECO a RACIOENERGIA 2025 je určené nielen profesionálom zo stavebného sektora, ale aj širokej verejnosti. Návštevníci sa môžu osobne poradiť s výrobcami, dodávateľmi, architektmi, inžiniermi a získať konkrétne odporúčania pre vlastný dom či byt. Ide o jedinečnú príležitosť, ako sa zorientovať v ponuke trhu a získať inšpiráciu na moderné a udržateľné bývanie.



CONECO a RACIOENERGIA 2025

Incheba Expo Bratislava

2. – 5. apríl 2025

Viac na: www.incheba.sk