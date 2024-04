Confal ukončil reštrukturalizáciu, veriteľom vyplatí 67 % pohľadávok

Bratislava 23. apríla (TASR) - Spoločnosť Confal, ktorá sa zaoberá recykláciou hliníka ukončila reštrukturalizáciu. Veritelia by mali dostať počas piatich rokov 67 % svojich pohľadávok. Reštrukturalizačný plán, ktorý schválili veritelia, potvrdil aj Okresný súd v Žiline. V utorok o tom informovala spoločnosť Confal.



Predseda predstavenstva Branislav Petro zdôraznil, že Confal plánuje v nasledujúcich troch rokoch postupne rozšíriť výrobné kapacity, aby boli postupne zabezpečené úhrady splátok.



Reštrukturalizácia má zmenšiť riziko pri výrobe zliatin, zvýšiť výkonnosť efektivity a výkonnosti zariadení aj prevádzky taviarne od roku 2026. Spoločnosť namiesto jedného veľkého odberateľa stavila tentoraz na troch menších, aby predišla finančnej strate.



Spoločnosť Confal sa podľa Finstatu dostala v roku 2022 do straty a jej tržby klesli o 2 % približne na 54 miliónov eur. Problémy jej spôsobila pandémia ochorenia COVID-19 a výrazný pokles ekonomiky, ktorý sa naplno prejavil v roku 2022. V tomto roku mal vplyv aj konflikt na Ukrajine, ktorý spôsobil nárast cien energií a výstupných procesov. Tie firma nedokázala preniesť do svojich predajných cien.