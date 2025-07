Confindustria: Americké clá by mohli stáť Taliansko 0,8 % HDP

Miláno 21. júla (TASR) - Americké clá vo výške 30 % na tovar Európskej únie (EÚ) by mohli v roku 2027 znížiť hrubý domáci produkt Talianska až o 0,8 %. Uviedol to v pondelok vplyvný zväz talianskeho priemyslu Confindustria v čase, keď v USA pokračujú rokovania s EÚ o obchode. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Americký prezident Donald Trump pohrozil EÚ clami vo výške 30 % od 1. augusta. Ale jeho minister obchodu Howard Lutnick v nedeľu (20. 7.) povedal, že je „dosť priestoru“ na dohodu s európskymi partnermi.



Ak USA zavedú 30-percentné clá a za predpokladu, že EÚ neprijme žiadne odvetné opatrenia, hrubý domáci produkt (HDP) Talianska by bol tento rok nižší o 0,25 %, v roku 2026 o 0,59 % a v roku 2027 o 0,82 %, uviedla analytická divízia Confindustrie.



Medzi hlavné vývozné artikle Talianska do USA patria stroje, liečivá, autá a potravinárske výrobky, ako sú olivový olej, cestoviny, syr či víno.



V separátnej správe zverejnila spoločnosť EY ešte pochmúrnejšie prognózy. Podľa nej 30 % clá znížia HDP Talianska v rokoch 2025 - 2026 o 1,4 %, čo by znamenalo, že jeho ekonomika nebude vôbec rásť. Minulý mesiac totiž štatistický úrad ISTAT predpovedal Taliansku rast HDP o 0,6 % v tomto roku a o 0,8 % v roku 2026.



Confindustria minulý týždeň uviedla, že jediné prijateľné clo v USA na dovoz z EÚ by bolo nulové, keďže európsky export už je teraz penalizovaný oslabujúcim sa dolárom. Americká mena od začiatku roka stratila voči euru viac ako 12 %.