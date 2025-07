Confindustria: Jediné prijateľné clo vývozu z EÚ do USA by bolo nulové

Rím 16. júla (TASR) - Jediné prijateľné clo na vývoz z Európskej únie (EÚ) do Spojených štátov by bolo nulové, keďže blok už čelí nepriaznivému výmennému kurzu medzi americkým dolárom a eurom, vyhlásil v stredu šéf zväzu talianskeho priemyslu Confindustria Emanuele Orsini. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Od začiatku roka euro voči doláru vzrástlo o viac ako 12 % a možno očakávať, že v najbližších mesiacoch toto zhodnotenie dosiahne až 20 %, povedal Orsi na konferencii v Ríme. Lacnejší dolár predstavuje najvyššie clo, ktorému Európa už teraz čelí a čokoľvek navyše by bolo nezvládnuteľné, dodal. Konečným cieľom amerického prezidenta Donalda Trumpa je „premiestniť veľké európske spoločnosti do Spojených štátov“, povedal Orsini a Európsku komisiu (EK) vyzval, aby vypracovala plán na udržanie podnikov v Únii.



Trump cez víkend pohrozil, že od 1. augusta zavedie clo vo výške 30 % na dovoz z Mexika a EÚ. Predstavitelia Únie to označili za neprijateľnú úroveň, ktorá by prakticky ukončila štandardný obchod medzi dvoma najväčšími svetovými trhmi.