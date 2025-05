Confindustria nalieha na EÚ, aby urýchlila obchodné dohody mimo USA

Bologna 27. mája (TASR) - Taliansky priemyselný zväz Confindustria v utorok vyzval Európsku úniu (EÚ), aby urýchlila obchodné dohody s inými krajinami, kým bude rokovať o clách s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Trump minulý týždeň zintenzívnil svoju obchodnú vojnu a oznámil, že od 1. júna zvýši clá na dovoz z EÚ na 50 %. Neskôr tento termín odložil do 9. júla, aby umožnil rokovania medzi Washingtonom a Bruselom.



„Po aktualizácii dohôd s Čile a Mexikom musí Európska únia konečne uzavrieť dohodu so združením Mercosur,“ povedal prezident Confindustrie Emanuele Orsini na výročnom zhromaždení v Bologni s odkazom na juhoamerický blok Mercosur (Mercado Común del Sur, Spoločný trh juhu).



„Mercosur nestačí. Preto sa musíme snažiť dosiahnuť dohody s Austráliou, pokročiť v rokovaniach s Indiou a krajinami ASEAN a pozrieť sa na 54 krajín Africkej únie, ktoré vstúpili do zóny voľného obchodu,“ dodal.



Orsini zároveň vyzval EÚ, aby povolila výnimky z pravidiel rozpočtovej disciplíny nielen pre výdavky na obranu, ale aj na podporu priemyselných investícií.