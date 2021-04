Confindustria: Talianska ekonomika sa zotaví na konci roka 2022

Rím 11. apríla (TASR) - Talianska ekonomika, tretia najväčšia v eurozóne, sa zotaví z poklesu, ktorý spôsobila pandémia nového koronavírusu, až na konci budúceho roka. Uviedla to v sobotu (10. 4.) vplyvná priemyselná lobistická skupina Confindustria.



Po rekordnom poklese hrubého domáceho produktu (HDP) Talianska o 8,9 % v minulom roku, najstrmšom v povojnovej histórii krajiny, by sa mal HDP tento rok zvýšiť o 4,1 % a v roku 2022 o 4,2 %, uviedla priemyselná loby.



„Ekonomika by mala zaplniť dieru vytvorenú pandémiou na konci roka 2022,“ uviedla Confindustria vo svojej prognóze.



Medzinárodný menový fond minulý týždeň predpovedal Taliansku nárast HDP v tomto roku o 4,2 %, v nasledujúcom roku 2022 o 3,6 %.



Pre zotavenie talianskeho hospodárstva sú pritom kľúčové program očkovania proti ochoreniu COVID-19, ktorý však zatiaľ zápasí s problémami, a tiež obrovská finančná injekcia v podobe grantov a pôžičiek od Európskej únie (EÚ).



Taliansko môže získať až 200 miliárd eur z fondu obnovy EÚ, na oplátku sa však musí zaviazať ku komplexnému plánu reforiem, ktorý musí schváliť Brusel.



Očakáva sa, že premiér Mario Draghi, bývalý prezident Európskej centrálnej banky, predstaví plán obnovy do konca mesiaca.



Taliansko veľmi potrebuje, aby sa hospodárska a zdravotná kríza zmiernili. Od februára 2020 prišlo v krajine o prácu takmer milión ľudí a na ochorenie COVID-19 už zomrelo viac ako 113.500 osôb.