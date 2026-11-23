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ConocoPhillips predáva nórskej skupine Var Energi svoj majetok
Spoločnosť ConocoPhillips ďalej vo vyhlásení uviedla, že po dokončení predaja očakáva príjem v hotovosti v objeme približne 2,5 miliardy USD.
Autor TASR
Oslo 23. novembra (TASR) - Americký ropný a plynárenský gigant ConocoPhillips predá nórskej skupine Var Energi svoje aktíva v nórskom ložisku Ekofisk a svoje podiely v infraštruktúre v Nórsku a Británii. Obe spoločnosti to oznámili v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Dohoda, ktorá zahŕňa oblasť Ekofisk v Severnom mori a terminál Teesside v Británii, stanovila hodnotu predávaného majetku na sumu 4,425 miliardy USD (4,026 miliardy eur). Spoločnosť ConocoPhillips začiatkom októbra uviedla, že zvažuje predaj po tom, ako dostala nevyžiadanú ponuku od bližšie nešpecifikovanej strany. V pondelok firma oznámila, že v Nórsku v minulom roku produkovala približne 120.000 barelov ropného ekvivalentu denne. V ropnom termináli Teesside vo Veľkej Británii vlastní 40,25-percentný podiel.
Spoločnosť ConocoPhillips ďalej vo vyhlásení uviedla, že po dokončení predaja očakáva príjem v hotovosti v objeme približne 2,5 miliardy USD. Firma Var Energi, v ktorej 63-percentný podiel vlastní talianska skupina Eni, zároveň prevezme daňové záväzky v sume približne 1,4 miliardy USD splatné v tomto roku.
Vďaka tejto akvizícii bude môcť Var Energi do polovice 30. rokov 21. storočia zvýšiť produkciu na viac ako 500.000 barelov ropného ekvivalentu denne, uviedla firma v samostatnom vyhlásení. Akvizícia, ktorú ešte musia schváliť nórske úrady, by sa mala dokončiť v prvom štvrťroku 2027.
(1 EUR = 1,099 USD)
Dohoda, ktorá zahŕňa oblasť Ekofisk v Severnom mori a terminál Teesside v Británii, stanovila hodnotu predávaného majetku na sumu 4,425 miliardy USD (4,026 miliardy eur). Spoločnosť ConocoPhillips začiatkom októbra uviedla, že zvažuje predaj po tom, ako dostala nevyžiadanú ponuku od bližšie nešpecifikovanej strany. V pondelok firma oznámila, že v Nórsku v minulom roku produkovala približne 120.000 barelov ropného ekvivalentu denne. V ropnom termináli Teesside vo Veľkej Británii vlastní 40,25-percentný podiel.
Spoločnosť ConocoPhillips ďalej vo vyhlásení uviedla, že po dokončení predaja očakáva príjem v hotovosti v objeme približne 2,5 miliardy USD. Firma Var Energi, v ktorej 63-percentný podiel vlastní talianska skupina Eni, zároveň prevezme daňové záväzky v sume približne 1,4 miliardy USD splatné v tomto roku.
Vďaka tejto akvizícii bude môcť Var Energi do polovice 30. rokov 21. storočia zvýšiť produkciu na viac ako 500.000 barelov ropného ekvivalentu denne, uviedla firma v samostatnom vyhlásení. Akvizícia, ktorú ešte musia schváliť nórske úrady, by sa mala dokončiť v prvom štvrťroku 2027.
(1 EUR = 1,099 USD)