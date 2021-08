ConocoPhillips prekonal odhady vďaka vyšším cenám aj produkcii

Houston 3. augusta (TASR) - Americký ropný koncern ConocoPhillips zaznamenal v 2. štvrťroku 2021 strmý nárast zisku, ktorý prekonal aj odhady analytikov. Prispeli k tomu vyššie ceny ropy, plynu aj zvýšenie ťažby.



Oživenie dopytu po palive po jeho páde na začiatku pandémie ochorenia COVID-19 vlani na jar, aj limity na ťažbu najväčších svetových producentov podporili rast cien ropy aj zisky ropných spoločností.



Na rozdiel od predchádzajúcich cyklov sa tentoraz producenti rozhodli zvýšiť vyplácanie dividend akcionárom a zredukovať dlh, než investovať do novej produkcie.



Zisk ConocoPhillips za tri mesiace do konca júna 2021 vzrástol na 2,09 miliardy USD (1,76 miliardy eur) z 260 miliónov USD v rovnakom období vlani.



Upravený zisk sa v 2. štvrťroku zvýšil na 1,72 miliardy USD alebo 1,27 USD na akciu z 902 miliónov USD alebo 69 centov na akciu v 1. kvartáli a zo straty 92 centov/akcia vlani v období apríl-jún.



Analytici, ktorých oslovila spoločnosť Refinitiv IBES, očakávali zisk v priemere 1,10 USD na akciu.



Produkcia spoločnosti bez Líbye vzrástla v 2. štvrťroku 2021 oproti prvým trom mesiacom roka o 4 % na 1,55 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) denne.



ConocoPhillips zároveň uviedol, že ceny ropy a plynu za tri mesiace do 30. júna stúpli o 10,3 % na priemerných 50,03 USD za barel ropného ekvivalentu.



Odhaduje tiež, že produkcia v súčasnom 3. štvrťroku bude medzi 1,48 až 1,52 milióna barelov ropného ekvivalentu denne vrátane plánov sezónnej údržby na Aljaške a v ázijsko-tichomorskom regióne.



Spoločnosť v júni oznámila zníženie kapitálových výdavkov v roku 2021 o 200 miliónov USD na 5,5 miliardy USD a odhaduje, že upravené prevádzkové náklady klesnú o 100 miliónov USD na 6,1 miliardy USD.



(1 EUR = 1,1886 USD)