ConocoPhillips: Ťažba ropy v USA prekoná 14 miliónov barelov denne

Houston 19. marca (TASR) - Produkcia ropy v USA by mala pokračovať v ďalšom raste až na vyše 14 miliónov barelov denne (bpd). Následne by sa objem produkcie mal stabilizovať. Uviedol to v utorok šéf americkej ropnej spoločnosti ConocoPhillips Ryan Lance. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Ťažba ropy z ložiska Permská panva sa podľa všetkého tento rok zvýši o 300.000 až 400.000 bpd (1 barel = 159 litrov)," povedal Lance na energetickej konferencii CERAWeek, ktorá sa koná v Houstone. Permská panva je oblasť s najväčšími ložiskami bridlicovej ropy a zemného plynu na svete, ktorá sa rozkladá na území západného Texasu a na juhovýchode štátu Nové Mexiko.



Odhady šéfa ConocoPhillips tak naznačujú, že USA budú ďalej pokračovať v rekordnej ťažbe ropy. Americký Úrad pre energetické informácie (EIA) minulý týždeň zverejnil údaje o vývoji produkcie ropy v Spojených štátoch za minulý rok, ktoré poukázali na nový rekord a potvrdenie pozície lídra vo svete už šiesty rok po sebe.



Objem produkcie ropy v USA dosiahol v minulom roku v priemere 12,9 milióna bpd, čo predstavuje nový rekord. Rekordný objem ťažby zaznamenali Spojené štáty aj v decembri, v ktorom produkcia dosiahla vyše 13,3 milióna barelov/deň.



"Na základe našich štatistík dosiahla ťažba ropy v Spojených štátoch najvyšší objem vo svete šesť rokov po sebe," uviedol EIA. Zároveň dodal, že je nepravdepodobné, že by tento rekord v najbližšom období niektorý štát prekonal.