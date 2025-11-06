< sekcia Ekonomika
ConocoPhillips vykázal lepšie ako očakávané výsledky za 3. štvrťrok
Autor TASR
Houston 6. novembra (TASR) - Americký ropný a plynárenský koncern ConocoPhillips vo štvrtok vykázal lepšie ako očakávané výsledky za 3. štvrťrok 2025 vďaka väčšej produkcii a nižším nákladom, ktoré vykompenzovali slabšie ceny ropy. Zvýšil zároveň svoju štvrťročnú dividendu aj celoročnú prognózu produkcie. TASR o tom informuje na základe správ AP, Reuters a RTTNews.
Čistý zisk ConocoPhillips v 3. štvrťroku 2025 klesol na 1,73 miliardy USD (1,57 miliardy eur) alebo 1,38 USD na akciu z 2 miliárd USD alebo 1,76 USD/akcia v rovnakom období predchádzajúceho roka.
Upravený zisk bez jednorazových položiek dosiahol 1,61 USD na akciu. Analytici pritom očakávali, že spoločnosť vykáže za 3. štvrťrok zisk vo výške 1,41 USD na akciu.
Celkové tržby a ostatné príjmy za 3. štvrťrok 2025 sa zvýšili na 15,52 miliardy USD z vlaňajších 13,60 miliardy USD, zatiaľ čo analytici predpovedali, že dosiahnu 14,63 miliardy USD.
Snaha spoločnosti zefektívniť prevádzku a znížiť náklady vrátane očakávaných úspor vo výške viac ako jednej miliardy USD z akvizície spoločnosti Marathon Oil pomohla zmierniť vplyv medziročného poklesu cien ropy Brent o 13 % na hospodárske výsledky.
Dohoda v hodnote 22,5 miliardy USD, ktorá bola dokončená v minulom roku, posilnila portfólio spoločnosti v amerických bridlicových ropných poliach a pridala aktíva v panve Anadarko a Rovníkovej Guinei.
Celková produkcia sa v 3. štvrťroku zvýšila na 2,4 milióna barelov (1 barel = 159 litrov) ropného ekvivalentu denne, čo predstavuje nárast o 482.000 barelov/deň oproti rovnakému obdobiu pred rokom. Spoločnosť očakáva vo 4. štvrťroku produkciu v rozmedzí 2,30 až 2,34 milióna barelov/deň.
ConocoPhillips zvýšil svoju bežnú dividendu o 8 % na 0,84 USD na akciu a zrevidoval nahor aj prognózu produkcie v roku 2025 na 2,375 milióna barelov denne z predchádzajúceho rozpätia 2,35 - 2,37 milióna barelov/deň.
(1 EUR = 1,1492 USD)
