Conte: Fiškálne pravidlá EÚ by sa mali viac zamerať na rast ekonomiky

Súčasné fiškálne pravidlá EÚ stanovujú limit na rozpočtový deficit na úrovni 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) a na štátny dlh na úrovni 60 % HDP.

Brusel 20. júna (TASR) - Fiškálne pravidlá Európskej únie by bolo potrebné upraviť a v rámci nich sa zamerať skôr na hospodársky rast, než na finančnú stabilitu. Povedal to taliansky premiér Giuseppe Conte.



"Máme pakt rastu a stability, ktorý sa zameriava na stabilitu, nie však na rast. To by sme chceli zmeniť," povedal Conte novinárom po príchode na samit EÚ v Bruseli. Dodal, že rešpektuje súčasné fiškálne pravidlá Európskej únie, plánuje však pracovať na ich úprave.



Súčasné fiškálne pravidlá EÚ stanovujú limit na rozpočtový deficit na úrovni 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) a na štátny dlh na úrovni 60 % HDP. V prípade nadmerného deficitu alebo dlhu sa krajiny môžu ešte vyhnúť disciplinárnemu konaniu v prípade, že rozpočtový schodok alebo dlh postupne znižujú.



To však nie je prípad Talianska, ktorého dlh dosahuje približne 130 % HDP. Za minulý rok vzrástol a EÚ očakáva, že vzrastie aj tento rok. Európska komisia preto odporúča začať voči Rímu disciplinárne konanie.