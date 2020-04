Conte: Spor o finančnú pomoc a ekonomické stimuly ohrozuje EÚ

Rím/Berlín/Brusel 9. apríla (TASR) - Taliansky premiér Giuseppe Conte varoval, že spor týkajúci sa spoločnej reakcie eurozóny na pandémiu nového koronavírusu ohrozuje samotnú budúcnosť Európskej únie (EÚ). Nemecko vyjadrilo nádej, že ministri financií sa vo štvrtok dohodnú na záchrannom balíku v hodnote 500 miliárd eur.



Ministri financií eurozóny sa počas videokonferencie, ktorá trvala 16 hodín - od utorkového (7. 4.) popoludnia do stredy (8. 4.) -, nedokázali dohodnúť na spoločnej podpore ekonomík, ktorá by zmiernila následky pandémie nového koronavírusu.



"Potrebujeme ekonomickú a sociálnu reakciu na európskej úrovni," povedal Conte v rozhovore pre BBC. Dodal, že "je to veľká výzva", ktorá môže ohroziť "existenciu Európy". "Ak Európa neprijme monetárne a fiškálne opatrenia, ktoré budú adekvátne najväčšej výzve od druhej svetovej vojny, nielen Taliani, ale európski občania budú hlboko sklamaní." Dodal, že v stávke je samotná budúcnosť EÚ. "Ak sa nechopíme príležitosti a nevdýchneme európskemu projektu nový život, riziko zlyhania je reálne."



Ministri financií budú pokračovať v rokovaniach vo štvrtok popoludní a budú sa snažiť dospieť k dohode, ktorá by umožnila využitie trvalého eurovalu, teda Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM) na pomoc krajinám pri boji s následkami pandémie. Takisto by sa malo zvýšiť úverovanie pre firmy prostredníctvom Európskej investičnej banky (EIB).



Existujúci spor medzi krajinami na čele s Talianskom, ktoré požadujú rozsiahlejšie opatrenia a emisiu spoločných dlhopisov na financovanie pomoci, a fiškálne konzervatívnejšími štátmi na čele s Holandskom, ktoré sú proti spoločným dlhopisom a požadujú stanovenie podmienok finančnej pomoci.



"Je dôležité, aby sme k rozhodnutiu o diskutovanej pomoci 500 miliárd eur dospeli ešte dnes, to je neuveriteľne veľká suma peňazí, ktoré môžeme použiť na pomoc mnohým ľuďom, predovšetkým v najviac zasiahnutých krajinách, ako sú Španielsko a Taliansko," povedal nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier. Altmeier verí, že nemecký minister financií Olaf Scholz a jeho francúzsky náprotivok Bruno Le Maire dokážu vo štvrtok presadiť dohodu.