Conte: Taliansko nevyužije celý objem úverov ponúkaných z EÚ

Rím 30. decembra (TASR) - Taliansko nevyužije všetky prostriedky z fondu obnovy Európskej únie (EÚ), uviedol premiér Giuseppe Conte. Dôvodom sú obavy z nárastu verejného dlhu a toho, do akej miery krajina dokáže efektívne využiť tieto prostriedky.



"Nemôžeme použiť všetky úvery, ktoré nám dávajú," povedal Conte na koncoročnej tlačovej konferencii. "Existuje obmedzenie, musíme totiž zostať dôveryhodní a ponúknuť udržateľnú trajektóriu verejného dlhu," dodal.



Taliansko môže dostať z fondu obnovy EÚ až 82 miliárd eur vo forme grantov a až 127 miliárd eur vo forme úverov. Očakáva sa, že taliansky verejný dlh sa na konci roka priblíži k 160 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Conte tiež upozornil, že vláda musí prekonať vnútorné rozpory, aby získala prístup k týmto prostriedkom, ktoré sú kľúčové pre modernizáciu talianskej ekonomiky a jej zotavenie z recesie. "Do polovice februára by sme mali byť schopní predložiť finálny dokument," povedal Conte o pláne týkajúcom sa použitia prostriedkov z EÚ.