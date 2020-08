Taliansko predloží EÚ svoj návrh na obnovu ekonomiky v októbri

Rím 19. augusta (TASR) – Taliansko predloží Európskej únii v polovici októbra svoje návrhy na zotavenie ekonomiky z recesie, ktorú spôsobila pandémia nového koronavírusu. Uviedol to premiér Giuseppe Conte v rozhovore pre stredajšie vydanie denníka Il Fatto Quotidiano.



Lídri EÚ dosiahli 21. júla historickú dohodu o fonde obnovy, záchrannom balíku hodnote 750 miliárd eur pre ekonomiky, ktoré zápasia s dôsledkami pandémie. Fond obnovy bude prvýkrát v histórii bloku financovaný spoločným dlhom.



Členské štáty Únie vrátane Talianska, ktoré má dostať 209 miliárd eur, musia predložiť Bruselu návrhy svojich plánov obnovy so zameraním sa na priority Európskej komisie. Tými sú ekologická a digitálna transformácia, ako aj zvýšenie konkurencieschopnosti.



„Naším zámerom je predložiť plán obnovy v polovici októbra,“ povedal Conte denníku.



„V súčasnosti pracujeme na selekcii návrhov, ktoré priamo reagujú na kritériá európskeho financovania a zahŕňajú investície a štrukturálne reformy s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť a odolnosť krajiny,“ vyhlásil Conte.



„Venujeme veľkú pozornosť materiálnej aj nehmotnej infraštruktúre a zameriavame sa na investície do škôl, univerzít a výskumu. Využijeme tiež príležitosť na zlepšenie efektívnosti verejnej správy a justície,“ dodal Conte.