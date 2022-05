Continental oznámil pokles zisku za 1. kvartál

Hannover 11. mája (TASR) - Nemecký koncern Continental, najväčší európsky dodávateľ komponentov pre automobilový priemysel, v stredu oznámil pokles zisku za 1. štvrťrok 2022. Odôvodnil to vyššími nákladmi v súvislosti s vojnou na Ukrajine a pandémiou ochorenia COVID-19. TASR správu prevzala od DPA.



Čistý zisk Continentalu za tri mesiace do konca marca 2022 klesol na 245,4 milióna eur alebo 1,23 eura na akciu zo 447,6 milióna eur alebo 2,24 eur/akcia v predchádzajúcom roku.



Tržby za uplynulý štvrťrok však vzrástli o 8,2 % na 9,3 miliardy eur z 8,6 miliardy eur pred rokom.



Spoločnosť Continental upravila svoj výhľad na celý rok a najnovšie očakáva tržby v pásme 38,3 až 40,1 miliardy eur, namiesto 38 až 40 miliárd eur, s ktorými počítala ešte v apríli.



Continental uviedol tiež, že najneskôr do roku 2050 chce pri výrobe pneumatík požívať 100 % udržateľných materiálov.