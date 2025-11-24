< sekcia Ekonomika
Continental plánuje zrušiť v divízii ďalších 1500 pracovných miest
Continental plánuje predať divíziu ContiTech, ktorá sa špecializuje na technické výrobky z plastov a gumy.
Autor TASR
Berlín 24. novembra (TASR) - Nemecký výrobca pneumatík a komponentov pre automobilový priemysel plánuje zrušiť vo svojej divízii ContiTech ďalších zhruba 1500 pracovných miest. Uviedli to v pondelok predstavitelia zamestnaneckej rady Continentalu, ktorých citovala agentúra Reuters.
Continental plánuje predať divíziu ContiTech, ktorá sa špecializuje na technické výrobky z plastov a gumy. Je to súčasť širšej stratégie spoločnosti, v rámci ktorej sa Continental zameria výlučne na výrobu pneumatík.
V januári tohto roka nemecká firma oznámila, že v divízii ContiTech zatvorí štyri závody a v ďalších obmedzí aktivity, pričom rozhodnutie sa týkalo 580 pracovných miest. Podľa Continentalu však „pôvodné opatrenia už nestačia“.
V rámci reštrukturalizácie celej spoločnosti Continental ohlásil rušenie zhruba 10.000 pracovných pozícií. Reštrukturalizácia zahrnuje okrem predaja divízie ContiTech aj odčlenenie automobilovej divízie, ktorá bola v septembri uvedená na burzu vo Frankfurte nad Mohanom pod novým názvom Aumovio. Ďalšie opatrenia v divízii ContiTech by sa mali zamerať na administratívne pozície, pričom Continental nimi reaguje na zmeny na trhu.
