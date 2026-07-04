< sekcia Ekonomika
Continental predáva divíziu gumy a plastov ContiTech za 4 miliardy eur
Divízia ContiTech v máji zrušila 3000 pracovných miest vrátane 1600 pozícií v Nemecku.
Autor TASR
Hannover 4. júla (TASR) - Nemecký výrobca pneumatík a komponentov pre automobilový priemysel Continental podpísal dohodu o predaji svojej divízie gumy a plastov ContiTech globálnej investičnej spoločnosti Lone Star Funds sídliacej v Londýne za 4 miliardy eur. Predajná cena by sa potenciálne mohla zvýšiť o doplatok v sume do výšky 250 miliónov eur v nasledujúcich rokoch v závislosti od výkonu aktív ContiTech po jej akvizícii. Continental zároveň v sobotu uviedol, že z predaja očakáva výnos hotovosti v objeme približne 3,1 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Firma Continental dodala, že plánovaný predaj jej v budúcnosti umožní sústrediť sa na svoje hlavné podnikanie v oblasti výroby pneumatík. Spoločnosť odhaduje, že po dokončení transakcie rozdelí akcionárom približne 2,5 miliardy eur. Predaj by mal byť dokončený do záveru tohto roka.
Divízia ContiTech v máji zrušila 3000 pracovných miest vrátane 1600 pozícií v Nemecku. ContiTech vyrába gumové a plastové výrobky pre priemyselných klientov.
Firma Continental dodala, že plánovaný predaj jej v budúcnosti umožní sústrediť sa na svoje hlavné podnikanie v oblasti výroby pneumatík. Spoločnosť odhaduje, že po dokončení transakcie rozdelí akcionárom približne 2,5 miliardy eur. Predaj by mal byť dokončený do záveru tohto roka.
Divízia ContiTech v máji zrušila 3000 pracovných miest vrátane 1600 pozícií v Nemecku. ContiTech vyrába gumové a plastové výrobky pre priemyselných klientov.