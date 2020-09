Continental rozšírením reštrukturalizácie ovplyvní 30.000 miest

Berlín 1. septembra (TASR) - Nemecký výrobca autokomponentov Continental oznámil, že rozšíri svoj program reštrukturalizácie, čo by sa mohlo dotknúť viac než 30.000 pracovných miest. Z toho viac než tretiny v domovskej krajine.



Najväčší dodávateľ pre automobilový priemysel v Európe odštartoval program reštrukturalizácie v roku 2019. V súčasnosti však už pôvodné plány nestačia, keďže svetová produkcia áut stále klesá a navyše, ekonomická situácia vo svete sa v dôsledku pandémie nového koronavírusu zhoršila.



Spoločnosť pôvodne plánovala reštrukturalizáciou ušetriť od roku 2023 ročne približne 500 miliónov eur. Vtedy očakávala, že program sa dotkne do 20.000 pozícií. Teraz však svoj plán úspor zvyšuje na viac než 1 miliardu eur ročne. Rozšírenie reštrukturalizácie by podľa firmy malo zasiahnuť globálne vyše 30.000 pracovných miest a v samotnom Nemecku pravdepodobne 13.000 pracovných pozícií.



"Celý automobilový priemysel čelí v súčasnosti obrovským problémom. Za posledných 70 rokov väčšiu krízu nezaznamenal," povedal generálny riaditeľ Continentalu Elmar Degenhart. Spoločnosť očakáva, že produkcia áut sa na úroveň spred krízy v tomto sektore, teda na úroveň z roka 2017, nedostane skôr ako v roku 2025.