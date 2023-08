Continental sa v 2. štvrťroku vrátil k zisku

Hannover 9. augusta (TASR) - Nemecký výrobca pneumatík a komponentov pre autá Continental sa v 2. štvrťroku 2023 vrátil k zisku po vlaňajšej strate, keď ho zasiahli dôsledky vojny na Ukrajine. Ale znížil prognózu pre svoj sektor pneumatík pre spomaľovanie dopytu v Európe a Severnej Amerike. TASR o tom informuje na základe správy RTTNews.



Continental v stredu oznámil, že za tri mesiace do konca júna dosiahol čistý zisk 209 miliónov eur, zatiaľ čo vlani vykázal stratu 251 miliónov eur.



Zaznamenal tiež zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) vo výške 377 miliónov eur v porovnaní so stratou 165 miliónov eur v predchádzajúcom roku.



Upravený EBIT bez jednorazových položiek sa oproti minulému roku zvýšil o 24,1 % na 497 miliónov eur. Upravená marža EBIT stúpla na 4,8 % zo 4,3 % pred rokom.



Konsolidované tržby vzrástli o 10,4 % na 10,4 miliardy eur z 9,4 miliardy eur v minulom roku.



Spoločnosť zaznamenala v 2. štvrťroku príjem objednávok z automobilového priemyslu vo výške 8,6 miliardy eur.



Pri pohľade do budúcnosti Continental očakáva zvýšenie konsolidovaných ziskov v druhej polovici roka, ale znížil odhad príjmov v sektore pneumatík na 14 až 15 miliárd eur z pôvodných 14,5 až 15,5 miliardy eur.