Continental schválil plán reštrukturalizácie, dotkne sa 30.000 miest

Berlín 30. septembra (TASR) - Dozorná rada nemeckého výrobcu autokomponentov Continental schválila plán reštrukturalizácie, ktorý by sa mal dotknúť približne 30.000 pracovných miest vo svete. Tento plán zverejnila firma ešte začiatkom mesiaca s tým, že pôvodný program reštrukturalizácie musí rozšíriť.



Najväčší dodávateľ pre automobilový priemysel v Európe odštartoval program reštrukturalizácie už minulý rok. Na začiatku septembra tohto roka však informoval, že pôvodné plány už nestačia, pretože svetová produkcia áut stále klesá a navyše ekonomická situácia vo svete sa v dôsledku pandémie nového koronavírusu zhoršila.



Približne 90 % opatrení v rámci rozšíreného programu reštrukturalizácie by sa podľa agentúry Bloomberg malo zrealizovať do roku 2025. Z 30.000 dotknutých pracovných miest by sa približne 13.000 pozícií malo týkať samotného Nemecka, pričom časť pracovných miest sa zruší a časť zamestnancov presunie. Continental zamestnáva celosvetovo približne 232.000 ľudí, z nich zhruba 59.000 v Nemecku.