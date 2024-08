Continental uvažuje o odčlenení svojej automobilovej elektroniky

Berlín 5. augusta (TASR) - Nemecký výrobca pneumatík a komponentov pre automobily Continental uvažuje o odčlenení svojej divízie automobilovej elektroniky Continental Automotive. Rozhodnutie by mohlo padnúť v závere roka. Informovala o tom agentúra Reuters.



Podľa generálneho riaditeľa firmy Nikolaia Setzera k úvahám o odčlenení divízie, ktorá má približne 100.000 zamestnancov, donútili spoločnosť zmeny v priemysle a výkyvy na finančných trhoch. V prípade potvrdenia takéhoto kroku, o čom by spoločnosť chcela rozhodnúť vo 4. štvrťroku tohto roka, príde na rad ešte hlasovanie akcionárov. Valné zhromaždenie sa uskutoční na budúci rok v apríli.



V prípade, že odčlenenie Continental Automotive akcionári schvália, divízia by následne mala byť kótovaná na burze vo Frankfurte nad Mohanom. Stať by sa tak malo do konca roka 2025.