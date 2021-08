Continental opäť využije PET fľaše vo výrobe pneumatík od roku 2022

Bratislava 14. augusta (TASR) - Spoločnosť Continental bude od roku 2022 používať opätovne spracovaný polyester získaný z recyklovaných plastových fliaš vo výrobe pneumatík. Nové trvalo udržateľné polyesterové vlákno sa získa z PET fliaš mechanickým spracovaním a použije sa pri výrobe kostry pneumatiky. Môže tak úplne nahradiť tradičný polyester.



Výrobca pneumatík v spolupráci so spoločnosťou Oriental Industries Suzhou Ltd. (OTIZ), ktorá sa špecializuje na vlákna a výrobu textílií, vyvinul technológiu na recykláciu PET fliaš bez chemických zásahov, ktoré boli potrebné v minulosti, a technológiu na zabezpečenie funkčnosti polyesterového vlákna pri vysokých mechanických namáhaniach na pneumatiku. V priebehu upcyklácie sa PET fľaša premení na vysokovýkonný PET materiál.



"Už v roku 2022 budeme môcť vo výrobe pneumatík používať materiál získaný z recyklovaných PET fliaš. V rámci nášho inovatívneho procesu sa z recyklovaného PET spriadajú vlákna, pričom materiál sa predtým nemusí rozkladať na jednotlivé zložky," povedal Andreas Topp, ktorý zodpovedá za materiály, vývoj procesov a industrializáciu pre obchodnú sekciu spoločnosti Continental.



V rámci recyklačného procesu sa fľaše najprv triedia, odstránia sa uzávery a nakoniec sa mechanicky čistia. Po mechanickom rozkúskovaní sa roztavia a premenia na granulát. Nasleduje polymerizácia v pevnom stave a spracovanie modifikovaným pradením.



"Náš špeciálne modifikovaný proces výroby nám umožňuje získavať z PET fliaš polyesterové vlákna na výrobu pneumatík bez akéhokoľvek procesu polymerizácie monomérov," vysvetlil vedúci oddelenia výskumu a vývoja spoločnosti OTIZ Derren Huang.



Vlákna zo sekundárnych surovín majú rovnako dobré vlastnosti ako doteraz používané vlákna. Majú rovnakú kvalitu ako nový PET, sú rovnako stabilné a vhodné na výrobu pneumatík pre ich pevnosť v ťahu, odolnosť a tepelnú stálosť. Použitie recyklovaného PET šetrí aj zdroje používané pri výrobe pneumatík.



Najneskôr do roku 2050 plánuje spoločnosť postupne začať používať pri výrobe pneumatík 100 % trvalo udržateľných materiálov. S používaním recyklovaného PET dosiahne tento výrobca pneumatík ďalší úspešný krok smerom k cirkulárnej ekonomike. Spoločnosť na Slovensku zastupujú výrobné závody Púchov, Zvolen, Partizánske a Dolné Vestenice.