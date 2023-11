Continental zvažuje opatrenia na zlepšenie konkurencieschopnosti

Frankfurt nad Mohanom 12. novembra (TASR) - Nemecký výrobca pneumatík Continental v nedeľu potvrdil, že zvažuje, ako zlepšiť konkurencieschopnosť svojej automobilovej divízie. Nevyjadril sa však k článku v časopise Manager Magazin, že by mohol zrušiť približne 5500 pracovných miest na celom svete. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Continental hľadá ďalšie opatrenia na posilnenie konkurencieschopnosti svojej automobilovej divízie," uviedol hovorca v odpovedi na otázky týkajúce sa článku Manager Magazin.



"To nevylučuje možné zmeny administratívnych štruktúr, ktoré nám umožnia v budúcnosti prijímať rýchlejšie a agilnejšie rozhodnutia a ušetriť náklady," povedal a dodal, že po prijatí konkrétnych rozhodnutí ich spoločnosť zverejní interne, a potom bude informovať verejnosť.



Časopis Manager Magazin napísal, že nadnárodný výrobca automobilových komponentov by mohol zrušiť približne 5500 pracovných miest v automobilovej divízii, z toho viac ako 1100 v 30 lokalitách v Nemecku. Správna rada si dala totiž za cieľ ušetriť 400 miliónov eur ročne.



Automobilová divízia zamestnáva približne 25.000 ľudí, čo predstavuje zhruba štvrtinu celkovej pracovnej sily Continentalu. Škrty by sa týkali najmä administratívy, pričom pracovné miesta vo výrobe a vývoji budú mať pravdepodobne výnimku, tvrdí časopis.



Spoločnosť v stredu (8. 11.) uviedla, že očakáva silný 4. štvrťrok 2023 vo svojej automobilovej divízii a vyšší rast na globálnom automobilovom trhu, ako sa pôvodne predpokladalo, ale varovala, že jej výhľad na budúci rok je o niečo konzervatívnejší.