Continental Zvolen chce testovať na COVID-19 vo svojich priestoroch

Zvolen 28. decembra (TASR) – Spoločnosť Continental vo Zvolene plánuje svojich zamestnancov testovať na ochorenie COVID-19 vo svojich priestoroch začiatkom nového roka „Chceme to zorganizovať 7. a 8. januára. Odstavenie výroby je od Vianoc do 2. januára, preto nemá zmysel robiť to skôr,“ povedala v pondelok pre TASR hovorkyňa spoločnosti Kristína Kavická.



Ako dodala, dvojdňové testovanie na nový koronavírus už má zvolenská fabrika za sebou. Zorganizovali ho pred Vianocami, o počte pozitívnych zamestnancov sa však spoločnosť vyjadrovať nechce.



Firma svojich zamestnancov netestovala na ochorenie COVID-19 vo svojich priestoroch počas prvého ani počas druhého kola celoplošného testovania. „Firma odporúča svojim ľuďom účasť na celoplošnom testovaní na odberných miestach v mieste ich bydliska,“ uviedla v novembri hovorkyňa spoločnosti. Po prvom celoplošnom testovaní na nový koronavírus podľa nej nebola výroba vo fabrike ohrozená, nakazených bolo málo zamestnancov.



Continental vo Zvolene zamestnáva približne 1100 ľudí, z toho približne 450 je administratívnych pracovníkov. „Niektorí z týchto pracovníkov dlhodobo pracujú z domu, niektorí občas. Firma ich v tom podporuje, pretože v spoločných priestoroch fabriky je tak menej ľudí,“ uzavrela Kavická.