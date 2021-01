Continental Zvolen za dva dni odhalil štyroch pozitívnych ľudí

Zvolen 11. januára (TASR) – Spoločnosť Continental vo Zvolene za dva dni testovania na ochorenie COVID-19 vo svojich priestoroch odhalila štyroch pozitívnych zamestnancov. V pondelok to pre TASR povedala hovorkyňa spoločnosti Kristína Kavická s tým, že títo ľudia sú v domácej karanténe.



„Presné číslo otestovaných zamestnancov za oba dni nie je zverejnené,“ podotkla. Podľa nej Continental Zvolen má počet zamestnancov pozitívnych na ochorenie COVID-19 vyšší, ako sú čísla z testovania v priestoroch továrne. „Aj mimo tejto akcie boli pozitívni pracovníci, prevádzka však nie je ohrozená a funguje neobmedzene,“ zhrnula s tým, že po Vianociach počet zamestnancov s novým koronavírusom narástol.



Hovorkyňa tiež spomenula, že firma sa počas dvoch dní zamerala hlavne na testovanie zamestnancov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Otestovaní podľa nej nie sú všetci ľudia, pretože niektorí pracujú z domu. „Je to na nich, či chcú prísť a dať sa otestovať v práci,“ spresnila počas akcie. „Ktokoľvek by prišiel, bol by otestovaný, test by vyšiel každému,“ poznamenala v pondelok.



Januárové testovanie antigénovými testami zorganizoval podnik 7. a 8. januára. „Odstavenie výroby je od Vianoc do 2. januára, preto nemá zmysel robiť to skôr,“ uviedla koncom decembra hovorkyňa.



Continental vo Zvolene zamestnáva približne 1100 ľudí, z toho asi 450 je administratívnych pracovníkov. „Niektorí z týchto pracovníkov dlhodobo pracujú z domu, niektorí občas. Firma ich v tom podporuje, pretože v spoločných priestoroch fabriky je tak menej ľudí,“ uzavrela Kavická.