Bratislava 2. marca (TASR) - Maloobchodná sieť COOP Jednota disponuje dostatočným množstvom respirátorov FFP2. Uviedol to pre TASR Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednota Slovensko.



"Neočakávame ich okamžité vypredanie, keďže si ich zákazníci kupujú priebežne a naše zásoby sú na sklade. S našimi obchodnými partnermi sme v neustálom kontakte na zabezpečenie kontinuity predaja nielen respirátorov, ale aj celkového sortimentu," spresnil Lellák.



Obchodné reťazce sa snažia zabezpečiť dostatok respirátorov typu FFP2. Uviedli to hovorcovia oslovených obchodných sietí v reakcii na sprísnené protipandemické opatrenia prijaté vládou v nedeľu (28. 2.), podľa ktorých bude nosenie respirátora FFP2 povinné pri vstupe do obchodov a verejnej dopravy.