COOP Jednota Krupina zvýšila medziročne obrat o 8,5 percenta

Krupina 11. apríla (TASR) – Medziročný nárast maloobchodného obratu o 8,5 percenta na 165 milióna eur zaznamenalo vlani spotrebné družstvo COOP Jednota Krupina. Lepšie čísla dosiahlo aj napriek ťažkostiam, ktoré vyvolali energetická kríza a vysoký rast inflácie.



"Tieto výsledky napriek aktuálnej situácii predstavujú pre všetkých zamestnancov družstva sociálne istoty do budúcnosti, rast zárobkovej úrovne a stabilné benefity v sociálnej politike družstva," uviedla pre TASR vedúca odboru marketingu krupinského spotrebného družstva Dominika Vahančíková. Počet zamestnancov zostal medziročne takmer nezmenený. Na konci roka zamestnávalo družstvo 1044 ľudí.



Ku koncu uplynulého roka prevádzkovalo družstvo spolu 157 predajní, z toho 51 supermarketov v 11 okresoch najmä na strednom Slovensku, ale aj na hraniciach s Maďarskom či v Považskej Bystrici a Dolnom Kubíne. V roku 2022 avšak zrušili tri predajne, ktoré boli stratové a ekonomicky neefektívne.



"Počas celého roka sme sa venovali väčším či menším modernizáciám predajní, aby sme našim zákazníkom ponúkli čo najväčší komfort pri nakupovaní. Spolu sa nám za celý rok podarilo výraznejšie zmodernizovať 15 predajní," pripomenula Vahančíková.



V roku 2022 začali v spolupráci so súkromnou spoločnosťou realizovať aj rozvoz potravín z piatich predajní vo Zvolene a v Banskej Bystrici. Zároveň pokračovali so službou online bločky. "Za celý rok 2022 sme zákazníkom zaslali takmer 2,66 milióna online bločkov a ušetrili výrazné množstvo termopások a odpadu," priblížila.



Minulý rok sa začali aktívne venovať aj elektronickým cenovkám a s touto technologickou inováciou plánujú pokračovať aj v tomto roku.