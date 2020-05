Bratislava 28. mája (TASR) – Maloobchodná sieť Coop Jednota otvorí 41 nových predajní a ďalších 155 zmodernizuje a zremodeluje. Informovala o tom Zuzana Peiger Ačjaková, PR manažérka Coop Jednota Slovensko.



Priblížila, že najväčšia slovenská maloobchodná sieť Coop Jednota pokračuje v realizovaní veľkých investičných zámerov aj v roku 2020. Obchodný systém otvorí počas roka celkovo 41 nových predajní, štvrtinu z toho budú tvoriť prevádzky prebrané po skrachovanej sieti Kačka. V nových predajniach pribudne viac ako 300 pracovných miest.



Coop Jednota podľa nej bude pokračovať aj vo vízii tradičného predajcu 'v modernom šate', svoje prevádzky postupne rekonštruuje a vybavuje najmodernejšími zariadeniami šetriacimi životné prostredie. Počas tohto roku podľa jej informácií prebuduje celkovo 155 predajní.



"Maloobchodnú sieť neustále modernizujeme, čo pri počte viac ako 2000 predajní nie je jednoduché. K jednotlivým rekonštrukciám pristupujeme tak, ako nám to momentálna finančná situácia dovoľuje," vysvetlil Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie Coop Jednota Slovensko.



Medzi otvorenými prevádzkami budú podľa Peiger Ačjakovej mať zastúpenie všetky tri formáty, teda 'Potraviny s rozlohou do 200 m2, 'Supermarket' s rozlohou od 200 m2 do 1000 m2 a 'Tempo Supermarket' s rozlohou nad 1000 m2. Najviac nových predajní otvorí spotrebné družstvo Coop Jednota Krupina, najviac už existujúcich prevádzok zmodernizuje a zrekonštruuje Coop Jednota Trstená, Coop Jednota Prievidza, Coop Jednota Žilina, Coop Jednota Čadca a Coop Jednota Senica.



V nových prevádzkach si podľa PR manažérky budú môcť spotrebitelia vybrať z niekoľkých tisícov sortimentných položiek, ako aj z množstva produktov vlastnej značky, z ktorej až 80 % pochádza od slovenských dodávateľov.



Poznamenala, že tradičný reťazec stihol v uplynulých mesiacoch otvoriť 19 a zrekonštruovať a zremodelovať 31 predajní. Investičné plány na niekoľko týždňov spomalila koronakríza, väčšina prác sa preto bude realizovať v druhej polovici tohto roka. Zákazníkov budú čakať zväčšené priestory a s tým súvisiaci širší sortiment, moderný dizajn, technologické inovácie a vyšší komfort nakupovania.



Dodala, že slovenská maloobchodná sieť nadviaže na záver uplynulého roka, keď prebrala 28 predajní po bývalej sieti predajní Kačka. Jedenásť predajní mala v pláne otvoriť tento rok, sedem už otvorila a ďalšie štyri v Rimavskej Sobote, vo Veľkom Krtíši a jeho okolí sprístupní zákazníkom v najbližších mesiacoch.