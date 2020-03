COOP Jednota: Potravín je dostatok, chýba personál v predajniach

Bratislava 18. marca (TASR) - Potravín je dostatok, chýba personál v predajniach. Informovala o tom Zuzana Peiger Ačjaková, PR manažérka COOP Jednota Slovensko. Reťazec podľa nej zákazníkov prosí o ohľaduplnosť a o nosenie rúšok.



"Rád by som ubezpečil našich zákazníkov, že potravín je dostatok. Ako najväčšia maloobchodná sieť si uvedomujeme svoju obrovskú zodpovednosť, v našich skladoch postupne výrobky dopĺňame a následne nimi predajne zásobujeme," uviedol Ján Bilinský, generálny riaditeľ COOP Jednoty Slovensko.



Vzhľadom k aktuálnej situácii realizuje COOP Jednota podľa Peiger Ačjakovej sériu opatrení. Na základe rozhodnutia krízových výborov viacerých obcí a pre nedostatok personálu v dôsledku čerpania rodičovskej dovolenky musel reťazec pristúpiť k úprave otváracích hodín v niektorých svojich prevádzkach.



"Našich zákazníkov preto prosíme o nakupovanie s mierou a ohľaduplnosť k sebe navzájom, aj voči našim kolegom, ktorí denne chodia do práce. Buďme k sebe ľudskí a správajme sa zodpovedne, aby pre verejnosť mohol byť náš personál k dispozícii čo najdlhšie," zdôraznil Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednoty Slovensko.



Všetky spotrebné družstvá v systéme sú podľa Peiger Ačjakovej v úzkom spojení s regionálnymi Úradmi verejného zdravotníctva SR, v predajniach a v logistických centrách podnikajú viaceré kroky na zvýšenie ochrany zdravia a bezpečnosti spotrebiteľov aj svojich zamestnancov. Vo všetkých predajniach platí zvýšená sanitácia opakovane počas celého dňa.



Podčiarkla, že viackrát denne personál dezinfikuje podlahu, kľučky, nákupné košíky, nákupné vozíky, pokladničné priestory a pokladničné pásy. Dôkladne umýva a dezinfikuje všetky pracovné nástroje (nože, dosky, kliešte, tácky) a zariadenia (nárezové stroje, váhy, pracovné plochy). Prostredníctvom plagátov na vstupných dverách a POS materiálov sa COOP Jednota podľa nej snaží inštruovať zákazníkov o nevyhnutnosti používania rúška, či akejkoľvek ochrany tváre pri vstupe do predajne a o dodržiavanie minimálne metrového odstupu jeden od druhého.



Upozornila, že opatrenia sa v závislosti od regiónu mierne líšia, do niektorých prevádzok je vstup regulovaný tak, aby sa vo vnútri predajne nachádzalo len určité množstvo zákazníkov. Obchodný reťazec žiada spotrebiteľov, aby počas celého nákupu používali rukavice, obzvlášť pri kontakte s pečivom, ovocím a zeleninou. COOP Jednota taktiež svojim zákazníkom odporúča, aby pre zníženie rizika nakupoval vždy len jeden člen domácnosti.



Peiger Ačjaková dodala, že maloobchodná sieť COOP Jednota Slovensko prostredníctvom Zväzu obchodu SR vyzvala krízový štáb štátu, aby zaradil predavačov a pokladníkov do kategórie profesií, ktorým budú v prípade potreby poskytnuté ochranné prostriedky prednostne. V tejto kategórii sa nachádzajú napríklad aj lekári, sestričky a lekárnici.