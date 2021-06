COOP Jednota v Krupine má vo svojej predajni automat na zber PET fliaš

Krupina 21. júna (TASR) - Obyvatelia Krupiny už môžu recyklovať PET fľaše a plechovky. Tamojšie spotrebné družstvo COOP Jednota umiestnilo v miestnom supermarkete prvý automat na zber jednorazových obalov.



"Pilotný projekt zberného automatu spúšťa družstvo ešte pred zavedením povinného zálohovania PET fliaš a plechoviek, ktoré bude v platnosti od 1. januára 2022," uviedla pre TASR vedúca odboru marketingu spoločnosti Dominika Vahančíková.



Systém bude po tomto termíne fungovať tak, že zákazník pri kúpe nápoja zaplatí 15 centov za obal a túto sumu následne dostane späť po jeho vrátení do zberného automatu.



V rámci skúšobnej prevádzky zberného automatu prispeje krupinské spotrebné družstvo sumou päť centov za každú vrátenú PET fľašu alebo plechovku na zakúpenie telovýchovného náčinia pre materskú školu v Krupine prostredníctvom projektu Rozhýbme škôlku.



„Podľa prieskumu Ministerstva životného prostredia SR skončí 40 percent objemu predaných PET fliaš v komunálnom odpade, a, žiaľ, aj v prírode, kde doba rozkladu môže trvať až neuveriteľných 450 rokov. Aktuálna situácia je už alarmujúca. My sme však zodpovední za to, v akom prostredí budú vyrastať naše deti a ich deti," uviedol k problému predseda predstavenstva COOP Jednota Krupina Jozef Vahančík.



Krupinské spotrebné družstvo uvedie do prevádzky do roka 2022 až 49 zberných automatov v 28 mestách a obciach najmä na strednom Slovensku. Predpokladaná výška investície predstavuje približne jeden milión eur.



COOP Jednota Krupina je najväčšie regionálne spotrebné družstvo, ktoré prevádzkuje 162 predajní v 11 okresoch a štyroch krajoch Slovenska. Predajne sú situované najmä na strednom Slovensku od malých obcí s pár stovkami obyvateľov až po krajské mesto Banská Bystrica.