COP27: EÚ označila návrh Egypta na uzatvorenie dohody za neprijateľný

Šarm aš-Šajch 19. novembra (TASR) - Európska únia v sobotu odmietla ako "neprijateľný" návrh Egypta, hostiteľskej krajiny klimatického summitu OSN (COP27), na uzatvorenie dohody s tým, že nie je dostatočne ambiciózny v oblasti znižovania emisií uhlíka. Pre agentúru AFP to uviedol nemenovaný predstaviteľ francúzskeho ministerstva energetiky.



"V tejto fáze Egypt spochybňuje úspechy dosiahnuté v Glasgowe v oblasti znižovania emisií," povedal francúzsky predstaviteľ s odvolaním sa na výsledok minuloročného klimatického summitu OSN (COP26) v Škótsku. Dodal, že ide o "neprijateľný" návrh ako pre Francúzsko, tak aj pre všetky krajiny Európskej únie.



Zmierňovanie následkov zmeny klímy sa týka úsilia o zníženie emisií skleníkových plynov. Jedným z hlavných cieľov parížskej klimatickej dohody z roku 2015 je obmedziť globálne otepľovanie výrazne pod dva stupne Celzia, a ak je to možné maximálne na 1,5 stupňa Celzia voči hodnotám z predindustriálnej éry.



Pokiaľ ide o zmierňovanie klimatických zmien, Glasgowský pakt prijatý vlani na COP26 vyzval krajiny sveta, aby zintenzívnili svoje úsilie o zníženie skleníkových plynov, a rozhodol sa vytvoriť pracovný program na urýchlené zvýšenie klimatických ambícií.



"Problém je v tom, že Egypt sa snaží presadiť text, ktorý ruší povinnosť krajín pravidelne posilňovať svoje národné ciele, aby splnili cieľ 1,5 Celzia," uviedol francúzsky predstaviteľ.



Podpredseda Európskej komisie Frans Timmermans, ktorý vedie delegáciu EÚ na COP27, uviedol, že EÚ "radšej nebude mať žiadny ako zlý výsledok" rokovaní. Povedal tiež, že je pripravený z rokovaní úplne odísť, dodal však, že lídri stále dúfajú v dobrý výsledok dvojtýždňových rozhovorov.



Klimatický summit OSN (COP27) v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch, ktorý sa mal pôvodne skončiť v piatok, predĺžili o ďalší deň. Prítomní sa totiž snažia vyviaznuť zo slepej uličky, do ktorej sa dostali v otázke vytvorenia špeciálneho fondu pre chudobnejšie krajiny, ťažko zasiahnuté dôsledkami otepľovania Zeme.