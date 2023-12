Čoraz viac firiem v Nemecku plánuje zvýšiť ceny

Mníchov 20. decembra (TASR) - Viaceré spoločnosti v Nemecku by chceli v nadchádzajúcich mesiacoch zvýšiť ceny. To naznačuje, že súčasný trend zmierňovania inflácie v najväčšej európskej ekonomike sa pravdepodobne zastaví. Ukázali to v stredu výsledky prieskumu mníchovského ekonomického inštitútu Ifo. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTTNews.



Konkrétne, podľa Ifo ukazovateľ cenových očakávaní nemeckých firiem v decembri vzrástol na 19,7 bodu z novembrových 18,1 bodu.



Cenové očakávania dosiahli v auguste na krátko minimum 14,5 bodu. "To signalizuje, že pokles miery inflácie v Nemecku sa pravdepodobne zastaví," povedal Timo Wollmershäuser, vedúci prognóz v Ifo.



Analytici pozorne sledujú ceny hotových produktov v Nemecku, pretože im naznačuje, ktorým smerom sa bude vyvíjať inflácia v tejto krajine aj v celej eurozóne.