Čoraz viac firiem v Nemecku sa obáva o prežitie počas recesie

Mannheim 16. decembra (TASR) - Čoraz viac firiem v Nemecku sa obáva o svoje prežitie počas recesie. Maloobchodníci majú obavy aj z toho, ako pre nich dopadne vianočná nákupná sezóna. Ukázali to v piatok výsledky prieskumu ekonomického inštitútu Ifo. TASR o tom informuje na základe správy RTTNes.



V novembri 2022 malo 7,9 % nemeckých firiem, ktoré sa zúčastnili prieskumu pocit, že ich ekonomické prežitie je ohrozené v porovnaní so 7,5 % v októbri, uviedol Ifo.



Začiatkom tohto týždňa inštitút so sídlom v Mannheime predpovedal Nemecku plytkú recesiu v prvej polovici budúceho roka. Uviedol však, že najväčšia ekonomika eurozóny sa do jari zotaví a ožije, pričom príjmy budú rásť rýchlejšie ako ceny.



Očakáva sa, že inflácia v Nemecku, vďaka vládnemu balíku pomoci s cenami elektriny a plynu, v najbližších mesiacoch klesne.



Firmy v Nemecku aj v čase, keď sa hospodárstvo spomaľuje, vykazujú veľkú odolnosť, povedal vedúci prieskumov Ifo Klaus Wohlrabe.



Anketa odhalila tiež, že 11,8 % firiem v maloobchode sa minulý mesiac obávalo o svoje prežitie, čo je nárast z 11,6 % v októbri. "Mnohé maloobchodné podniky s obavami hľadia na vianočnú sezónu," povedal Wohlrabe.



V sektore služieb sa zvýšil počet firiem, ktoré sa obávajú o prežitie na 8,9 % zo 7,7 %, pričom najväčšiu skupinu tvoria živnostníci a hotely. Naproti tomu právni a daňoví poradcovia nemali žiadne obavy o prežitie, informoval Ifo.



Podiel výrobných podnikov, ktoré sa obávajú o svoje prežitie, sa naopak znížil na 6,8 % zo 7 %, aj keď v prípade energeticky náročných firiem zostal vysoký. V chemickom priemysle sa ich podiel viac ako zdvojnásobil na 12,4 % z 5,9 %, pričom v skupine výrobcov gumy a plastov dosiahol 9,8 %.



Európska centrálna banka vo štvrtok (15. 12.) opäť zvýšila úrokové sadzby, no pomalším tempom ako na predchádzajúcich zasadnutiach. Politici očakávajú, že sadzby budú aj v nadchádzajúcom roku rásť stabilným tempom, keďže sa predpokladá, že inflácia v eurozóne zostane po dlhšiu dobu nepríjemne vysoká.



Ekonómovia očakávajú, že banka bude pokračovať vo zvyšovaní sadzieb o 50 bázických bodov v 1. štvrťroku budúceho roka.