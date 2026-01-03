< sekcia Ekonomika
Čoraz viac ľudí v Nemecku má obavy o svoju prácu
Číslo je najvyššie od roku 2009, keď v čase globálnej finančnej krízy považovalo svoje zamestnanie za celkovo neisté 22 % ľudí.
Autor TASR
Berlín 3. januára (TASR) - Čoraz viac ľudí v Nemecku má obavu zo straty práce. Ku koncu minulého roka považovalo 16 % Nemcov svoje zamestnanie za „veľmi neisté“ alebo „skôr neisté“, uvádza sa v štúdii, ktorú tento týždeň zverejnila poradenská firma EY. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Číslo je najvyššie od roku 2009, keď v čase globálnej finančnej krízy považovalo svoje zamestnanie za celkovo neisté 22 % ľudí. V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa podiel osôb, ktoré majú obavy o svoje zamestnanie, zvýšil o tri percentuálne body. Oproti roku 2023 vzrástol až o päť percentuálnych bodov, uvádza sa v štúdii, v rámci ktorej EY oslovila v novembri vyše 1000 ľudí. Napriek tomu 84 % respondentov hodnotí svoje zamestnanie ako isté a 45 % ho dokonca považuje za veľmi isté.
Prejavujú sa tiež značné rozdiely, pokiaľ ide o neistotu v zamestnaní. Vo vekovej skupine nad 55 rokov sa iba 10 % ľudí obáva o svoju prácu. V kategórii od 36 do 45 rokov naproti tomu vyjadrilo obavy 17 % respondentov, zatiaľ čo medzi ľuďmi mladšími ako 35 rokov to bolo 21 %.
Významnú úlohu zohráva aj príjem. Medzi ľuďmi s príjmom nižším ako 25.000 eur ročne má obavy o svoju prácu 36 %. U respondentov s platmi nad 70.000 eur ročne pociťuje neistotu len 8 %.
