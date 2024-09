Spolkový úrad práce: Čoraz viac Nemcov pracuje aj vo vyššom veku

Norimberg 28. septembra (TASR) - V Nemecku sa zvyšuje podiel ľudí, ktorí pracujú aj vo vyššom veku po dosiahnutí 55 rokov až do dôchodku. Ukázali to tento týždeň údaje Spolkového úradu práce (Bundesagentur für Arbeit, BA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podľa úradu sa počet zamestnancov vo veku od 55 rokov do dôchodkového veku medzi decembrom 2000 a decembrom 2023 takmer strojnásobil na skoro 8 miliónov osôb. Vyplýva to z údajov o príspevkoch zamestnancov do nemeckého systému sociálneho poistenia.



Ide o najvyššie číslo za viac ako 20 rokov. V roku 2013 prispievalo do systému len 4,8 milióna pracovníkov starších ako 55 rokov, kým v roku 2003 to bolo len 2,6 milióna ľudí.



To poukazuje na mieru zamestnanosti starších ľudí na úrovni 59 %, čo je podľa BA nárast o 14 % za uplynulé desaťročie. Zároveň, miera zamestnanosti obyvateľstva v produktívnom veku ako celku sa za rovnaké obdobie zvýšila len o sedem percentuálnych bodov na 63 %.



Vo vekovej skupine 65 až 69 rokov však miera zamestnanosti podľa výpočtov Inštitútu pre výskum zamestnanosti (IAB) výskumnej zložky úradu práce klesla na 20 %.



No pokiaľ ide o mieru zamestnanosti starších ľudí vo veku 55 až 64 rokov, Nemecko sa radí výrazne nad priemer krajín Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a na druhé miesto v rámci Európskej únie (EÚ), za Švédskom. Na druhej strane, vo vekovej skupine 65 až 69 rokov je Nemecko v dolnej tretine a hlboko pod priemerom OECD, pokiaľ ide o ich podiel na trhu práce.



V správe sa uvádza, že k tomuto trendu prispelo starnutie nemeckej populácie, ako aj reformy dôchodkového systému, ktoré posunuli vek odchodu do dôchodku.



Tieto údaje naznačujú tiež, že starší ľudia z tzv. generácie baby boomers (narodení v rokoch 1948 - 1963), majú väčšiu tendenciu pracovať dlhšie.



Pre nezamestnaných starších ľudí je však hľadanie práce stále veľmi ťažké, keďže firmy uprednostňujú mladších pracovníkov. Napríklad podľa IAB má obyvateľ Nemecka, ktorý sa stane nezamestnaným vo veku 63 alebo 64 rokov, len 9-percentnú šancu, že si do dvoch rokov opäť nájde prácu. V prípade žien sú šance ešte horšie.



"Potrebujeme každú šikovnú myseľ a každú schopnú ruku, aby sme si zabezpečili kvalifikovaných pracovníkov. Preto je dôležité, aby aj napriek dobrej miere zamestnanosti dávali firmy príležitosti na trhu práce aj starším ľuďom," povedala šéfka spolkového úradu práce Andrea Nahlesová. Zdôraznila, že starší ľudia si so sebou často prinášajú cenné zručnosti a veľa skúseností.