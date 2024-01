Berlín 24. januára (TASR) - Čoraz viac nemeckých firiem opúšťa Čínu alebo uvažuje o odchode z krajiny. Ukázal to prieskum nemeckej obchodnej komory v Číne, podľa ktorého sa ich podiel za uplynulé štyri roky viac ako zdvojnásobil na 9 %. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Prieskum tak poukazuje na problémy, ktorým čelia nemecké spoločnosti v Číne, vrátane zvýšenej konkurencie zo strany miestnych firiem, nerovného prístupu na trh, ekonomických protivetrov a geopolitických rizík, uviedla komora.



"Minulý rok bol pre nemecké spoločnosti pôsobiace v Číne previerkou reality," povedal predseda komory pre južnú Čínu Ulf Reinhardt.



Približne 2 % z 566 firiem, ktoré sa zúčastnili na prieskume, uviedli, že predávajú svoje prevádzky v Číne, zatiaľ čo 7 % o tom uvažuje. Na porovnanie, v roku 2020 odišli alebo zvažovali odchod z Číny 4 % firiem.



Okrem toho až 44 % respondentov podniklo kroky na riešenie rizík spojených s prevádzkami v Číne vrátane budovania dodávateľských reťazcov nezávislých od Číny.



Prieskum prichádza pol roka po tom, ako vláda v Berlíne predstavila stratégiu na zníženie rizika závislosti nemeckého hospodárstva od Číny, ktorá je jeho najväčším obchodným partnerom.



Ostatné krajiny na Západe sa tiež snažia o znižovanie závislosti od Číny v súvislosti s obavami z čoraz asertívnejšieho prístupu Pekingu k ostrovu Taiwan a Juhočínskemu moru, ako aj zo sprísňovania kontroly domácej ekonomiky.



Čínska ekonomika čelí klesajúcej trajektórii, uviedlo v nedávnom prieskume približne 86 % nemeckých firiem, hoci väčšina to považovala za dočasné a predpovedala oživenie v priebehu jedného až troch rokov.



Faktom je, že zotavovanie Číny z pandémie ochorenia COVID-19 bolo neistejšie, ako mnohí očakávali, aj v dôsledku prehlbujúcej sa krízy v realitnom sektore. To spolu s rastúcimi deflačnými rizikami a vlažným dopytom vrhá tieň aj na tohtoročný výhľad.



Približne 54 % opýtaných nemeckých firiem uviedlo, že napriek tomu plánujú zvýšiť investície v Číne, aby zostali konkurencieschopné.