Čoraz viac nemeckých firiem plánuje odchod z krajiny

Berlín 29. augusta (TASR) - Čoraz viac priemyselných podnikov v Nemecku zvažuje vzhľadom na vysoké ceny energií a iné problémy odchod z krajiny. Presun výrobných kapacít do zahraničia plánuje alebo už realizuje takmer tretina firiem, čo je približne dvakrát viac ako v uplynulom roku, oznámila v utorok Nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Tendencia presúvať výrobu je najvýraznejšia v prípade spoločností s 500 a viac zamestnancami. Medzi nimi plánuje kapacity do zahraničia presunúť, pripadne ich už presunulo 43 % oslovených podnikov. Tieto podniky sú zvyčaje úzko prepojené so zahraničnými trhmi a čelia mimoriadne silnej konkurencii z iných krajín.



Obavy firiem súvisiace s ich konkurencieschopnosťou sa dramaticky zvýšili a dôvera podnikov v energetickú politiku je na historickom minime, uviedol zástupca výkonného riaditeľa DIHK Achim Dercks.