Čoraz viac nemeckých firiem podľa prieskumu Ifo plánuje zvýšiť ceny

Mníchov 5. októbra (TASR) - Čoraz viac nemeckých firiem plánuje zvýšiť ceny, ukázal prieskum mníchovského ekonomického inštitútu Ifo. To signalizuje, že inflačné tlaky sa v dohľadnom čase zrejme neutlmia.



Index cenových očakávaní pre najbližšie mesiace inštitútu Ifo v septembri stúpol na 53,5 bodu zo 48,1 bodu v auguste.



"Bohužiaľ to znamená, že inflačná vlna zrejme ešte neopadne," uviedol šéf oddelenia ekonomických indikátorov Ifo Timo Wollmershäuser.



Podľa prieskumu Ifo 100 % predajcov potravín plánuje zvýšenie cien, v prípade drogérií je to 92 %, v prípade gastronomických zariadení vyše 87 % a v prípade hotelov 62 %.



Medziročná harmonizovaná inflácia v Nemecku dosiahla v septembri 10,9 % a dostala sa najvyššie za viac než 25 rokov.