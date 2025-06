Čoraz viac obyvateľov SR platí mobilom, je to už 30 % platieb

Bratislava 2. júna (TASR) - Počet ľudí, ktorí platia za svoj nákup pri termináloch obchodov mobilmi, výrazne rastie. Tento rok tvorí podiel platieb mobilnými zariadeniami 30 % z celkového počtu úhrad pri pokladniach. Pred šiestimi rokmi to boli pritom len 2 % a pred troma rokmi 12 %. Počet vydaných virtuálnych platobných kariet sa už doťahuje na tie plastové, vyplýva z údajov spoločnosti Home Credit.



„Z roka na rok badáme omnoho vyšší záujem o využívanie technologických inovácií aj v oblasti spotrebiteľského financovania. Kým ešte v roku 2019 bol podiel platieb mobilnými peňaženkami len na úrovni 2 %, o dva roky neskôr vzrástol až štvornásobne na 8 %. Vlani to už bolo 27 % a za prvé štyri mesiace tohto roku registrujeme ďalší nárast, a to na 30 % zo všetkých platieb pri pokladniach,“ uviedol obchodný riaditeľ Home Credit Marek Tomčík.



Bezkontaktné úhrady mobilným zariadením sú podľa spoločnosti obľúbené najmä pre ich užívateľskú jednoduchosť, ale aj bezpečnosť. Ako ďalej vyplýva z údajov spoločnosti, v minulom roku obyvatelia SR priemerne za jeden nákup mobilom zaplatili 29 eur. V prípade klasickej platobnej karty to bolo o euro menej, teda 28 eur.



Najviac platieb mobilnými zariadeniami sa podľa odborníkov uskutočňuje prostredníctvom smartfónov, najčastejšie cez Google Pay (59 %) a potom Apple Pay (40 %). Menej ako 1 % spolu tvoria platby hodinkami či inteligentnými náramkami v rámci Garmin Pay či Xiaomi Pay.



„Z našich údajov za január až apríl tohto roku vyplýva, že pomer vydaných virtuálnych a klasických platobných kariet je v pomere 48 % ku 52 %. Teda virtuálne karty postupne dobiehajú tie plastové. Pre porovnanie, ešte pred piatimi rokmi tvorili virtuálne karty len 1 %, pred dvoma rokmi to bolo 18 % a vlani už 42 %,“ dodal Tomčík.