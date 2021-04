Čoraz viac Portugalčanov je odkázaných na potravinové banky

Faro 3. apríla (TASR) - Carla Lacerdaová do minulého roka slušne zarábala v bezcolnom obchode na letisku v dovolenkovom rezorte v Algarve, na juhu Portugalska. Vlani v auguste však definitívne prišla o prácu v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. Peniaze jej rýchlo došli a potrebuje nakŕmiť svoje dve deti. Nezostalo jej tak nič iné, len sa pripojiť k čoraz väčšiemu zástupu ľudí, ktorí sú odkázaní na pomoc z tzv. potravinovej banky.



Štyridsaťročná žena teraz poberá dávky v nezamestnanosti zhruba vo výške 500 eur mesačne, takže jej nezostáva nič iné, ako sa postaviť do radu na darované potraviny. "Nikdy som si nemyslela, že budem v tejto situácii," povedala Lacerdaová, keď čakala na mlieko, zeleninu a ďalší základný tovar v charite Refood v meste Faro, metropole regiónu Algarve. "Je smutné, že som sa dostala do tejto situácie, ale nehanbím sa."



Lacerdaová je jednou z tisícov ľudí, ktorým pandémia obrátila život naruby. Blokády a cestovné obmedzenia zničili cestovný ruch v slnečnom Algarve. Tamojšie pláže a aj golfové letoviská sú z veľkej časti opustené.



Potravinová banka Algarve, ktorá má v regióne dva sklady, teraz pomáha 29.000 ľuďom, čo je takmer dvojnásobok oproti časom pred pandémiou. "Prvýkrát od otvorenia potravinovej banky v Algarve, dosiahli čísla takúto úroveň," uviedol jej prezident Nuno Alves, keď dobrovoľníci rozdeľovali potraviny do áut rôznych charitatívnych organizácií.



Chudoba sa šíri aj medzi strednou triedou, upozornil Alves, pričom najviac postihnutí sú ľudia z kľúčového odvetvia cestovného ruchu. Mnoho podnikov v tomto sektore muselo zavrieť a niektoré sa už možno nikdy neotvoria.



Vo februári počet registrovaných nezamestnaných v Algarve vyskočil medziročne až o 74 %, čo je viac ako v ktoromkoľvek inom portugalskom regióne.



V pobočke spoločnosti Refood v meste Faro, ktorá zhromažďuje nespotrebované potraviny z reštaurácií a supermarketov a distribuuje ich ľuďom v núdzi, čaká každý týždeň na zásoby 172 rodín. To od začiatku pandémie predstavuje nárast asi o 160 %.



Jeden z odkázaných vo veku zhruba 30 rokov, ktorý požiadal o anonymitu, povedal, že prišiel o prácu osobného trénera vo fitnescentre pre bohatých v dôsledku ochorenia COVID-19, na ktoré zomrel aj jeho brat a synovec. Predal všetko, čo mal, od auta po akvárium, aby zaplatil účty, ale v januári musel požiadať o pomoc komunitnú organizáciu MAPS, ktorá mu teraz poskytuje jedlo, a tiež psychologickú podporu po tom, čo sa pokúsil vziať si život. Dodal, že sa snažil byť silný, ale nešlo mu to. Vládna podpora doteraz neprišla a nedokázal sa sám dostať zo zlej situácie.



Podpredsedníčka MAPS Elsa Cardosová uviedla, že počet žiadostí o pomoc stále stúpa a z niektorých ľudí, ktorí pracovali v turistickom priemysle, sa stali teraz bezdomovci. "Každý deň pribúdajú ľudia, ktorí boli vysťahovaní," skonštatovala Cardosová a dodala, že kým sa veci zlepšia, môže to chvíľu trvať.



Portugalsko v januári zaviedlo druhý prísny lockdown, ktorý sa až teraz postupne zmierňuje. Ale vzhľadom na to, že v Európe sa šíri už tretia vlna pandémie, očakáva sa nedostatok turistov aj v tomto roku. Charitatívne organizácie v Portugalsku sa preto obávajú, že počet hladných rodín sa bude zvyšovať.