Čoraz viac Slovákov preferuje zodpovednú kávu, čokoládu alebo kvety

Bratislava 7. mája (OTS) - Aby ste počas nákupu mali istotu, že výrobca vašej obľúbenej kávy, čokolády, kakaa, cereálií, ovocia alebo kvetov dostal spravodlivo zaplatené a popri produkcii sa dbalo aj na životné prostredie, sledujte certifikát Fairtrade. Ten funguje na jednoduchom princípe - za náročnú prácu pri pestovaní surovín má byť adekvátna odmena. Spoločnosť Kaufland Slovensko behom uplynulého roka rozšírila svoj stabilný sortiment Fairtrade výrobkov až o 20 percent, vďaka čomu môže spolu so zákazníkmi podporovať férový obchod ešte výraznejšie.



Zamysleli ste sa niekedy nad tým, odkiaľ pochádza voňavá šálka kávy, bez ktorej si neviete predstaviť váš deň? Aký príbeh v sebe ukrýva obľúbená čokoláda či kvety, ktorými ste práve potešili niekoho blízkeho? Okrem ceny a kvality si môžete vyskladať svoj nákup aj podľa toho, ako daný výrobok ovplyvňuje životné prostredie alebo ľudí, ktorí sa podieľajú na jeho pestovaní a výrobe.



V predajnej sieti Kaufland má Fairtrade sortiment svoje pevné miesto. V súčasnosti sa môže pochváliť širokou ponukou výrobkov s označením férového obchodu, navyše s medziročným nárastom o dvadsať percent. „Záleží nám na spravodlivých pracovných a obchodných podmienkach v rozvojových krajinách. Sme hrdí, že našim zákazníkom vieme ponúknuť široký výber Fairtrade potravín a produktov počas celého roka,“ hovorí Lucia Vargová, hovorkyňa Kaufland Slovensko.



Čo je to Fairtrade?

Certifikácia Fairtrade predstavuje férový obchod, založený na rovnocennom partnerstve. Zabezpečuje spravodlivejšie obchodné podmienky, dodržiavanie ľudských a pracovných práv a ohľaduplnosť voči planéte. Kúpou týchto výrobkov zároveň podporíte pestovateľov, aby zlepšovali efektivitu svojho podnikania a plodiny pestovali šetrne k životnému prostrediu. Taktiež za prácu dostanú adekvátne zaplatené, preto môžu svoje deti posielať do školy, stavať studne, cesty a zdravotnícke zariadenia, zvyšovať kvalitu výroby, a tiež ľahšie čeliť klimatickým zmenám či následkom pandémie.



„Pestovanie kávy, kakaa, ovocia a kvetov je veľmi náročné, napriek tomu mnoho farmárov získava minimálne odmeny a má problém uživiť seba i svoju rodinu. Ak chceme nakupovať s vedomím, že výrobca dostal za prácu poctivo zaplatené, určite sa oplatí zvoliť si produkty s označením Fairtrade,“ vysvetľuje Kristína Hajniková zo spoločnosti Fairtrade Česko a Slovensko.



Základné princípy Fairtrade chránia obe strany. Pestovateľom zaručujú nastavenie výkupnej ceny tak, aby zodpovedala nákladom udržateľnej produkcie a dôstojného živobytia. Zároveň ich zaväzuje k šetrnejšiemu prístupu k prírodným zdrojom, kontrolovanému používaniu pesticídov, zákazu GMO, nútenej alebo detskej práce, ako aj k rozvíjaniu vzájomných obchodných vzťahov a budovaniu miestnych komunít. Zmyslom tejto certifikácie je umožniť pestovateľom, zamestnancom a remeselníkom uživiť sa vlastnou prácou za dôstojných podmienok.



Fairtrade si netreba zamieňať so žiadnou charitatívnou podporou, priam naopak – ide o dôležitý signál, že vám záleží na okolitom svete a jeho obyvateľoch. Nákupom kávových a čajových špecialít cez kakao, ovocné džúsy, víno, čokoládové výrobky, nátierky, cereálie, banány až po kvety s pečaťou Fairtrade môžete prispieť k zlepšeniu života a pracovných podmienok mnohých dodávateľov z Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky. V súčasnosti sa v tomto systéme predávajú výrobky a suroviny asi od piatich miliónov malých pestovateľov a výrobcov.