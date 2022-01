Čoraz viac Španielov zápasí s energetickou chudobou po veľkom zdražení

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Madrid 29. januára (TASR) - Pamela Ponceová vo svojom byte na okraji Madridu už ani nezapína kúrenie napriek mrazivému chladu, ktorý vniká cez okná. „,“ povedala pre agentúru AFP mladá peruánska matka.V piatok (28.1.) sa vonkajšia teplota pohybovala okolo piatich stupňov Celzia a vo vnútri, v byte, bolo sotva teplejšie.,“ hovorí rezignovane.Táto 32-ročná žena už tri mesiace nie je schopná zaplatiť účty za elektrinu, keďže jej ceny v Španielsku za uplynulý rok vzrástli o neuveriteľných 72 %. To je jeden z najstrmších nárastov v rámci Európskej únie (EÚ).K tomuto zvýšeniu čiastočne prispela nadmerná závislosť Španielska od plynu pri výrobe elektriny a absencia veľkého poskytovateľa energie, ktorý by pomohol udržať ceny pod kontrolou.," vysvetľuje Ponceová, ktorá nepracuje, odkedy sa nakazila koronavírusom a nezostala bež vážnych následkov.,“ hovorí bývalá upratovačka. Priznáva, že je odkázaná na to, že jej bývalý partner bude platiť nájom a kupovať jedlo.V snahe vykúriť byt si kúpila ohrievač na plyn z bomby a presúva ho z miestnosti do miestnosti podľa toho, kde sa zdržiava. "," hovorí.A takých ako ona je v Španielsku veľa. Čoraz viac rodín má problém zaplatiť účty a musí si vybrať medzi zaplatením za jedlo alebo svetlo na konci mesiaca, potvrdila Sara Casasová zo španielskeho Červeného kríža.Minulý rok španielska ľavicová vláda oznámila sériu zníženia daní, aby sa pokúsila pomôcť domácnostiam s účtami, ale ani to nevykompenzovalo obrovský nárast cien.Podľa UOC, najväčšej španielskej spotrebiteľskej organizácie, sa priemerný ročný účet za elektrinu pre domácnosti v Španielsku zvýšil zo 675 eur v roku 2020 na 949 eur v roku 2021, čo predstavuje nárast o 41 %. Predchádzajúci rekordný skok bol v roku 2018, a to o 18 %.Zraniteľné skupiny, ako sú napríklad matky samoživiteľky, starší ľudia s nízkym príjmom a migranti, rast cien obzvlášť ťažko zasiahol. Mnohí majú problémy získať sociálne dávky, pretože je tam veľa byrokracie a papierovania, vysvetľuje Casasová.Podľa údajov mimovládnej organizácie Medicos del Mundo (Svetoví lekári) približne 6,8 milióna zo 47 miliónov obyvateľov Španielska trpí do tej či onej miery „energetickou chudobou“.Takáto situácia so sebou prináša „,“ uvádza v správe organizácia.Jedným z tých, ktorí zápasia s problémami, je aj Raul, 55-ročný bývalý počítačový technik, ktorý nepracuje od mŕtvice v marci 2021. Jeho rodina tak žije iba z platu manželky.,“ poznamenal. Priznal sa tiež, že túto zimu ledva zapli kúrenie, a to aj napriek chladu a vlhkosti.," povedal.Podobne ako mnohí jeho spoluobčania si "", aby ceny už konečne klesli.