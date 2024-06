Corwin: Prerokovaná UŠ je míľnikom v snahe revitalizovať areál Palmy

Bratislava 29. júna (TASR) - Kladne prerokovaná urbanistická štúdia je dôležitým míľnikom v snahe revitalizovať územie bývalého závodu Palma v bratislavskom Novom Meste. Pre TASR to uviedol Michal Hájek, vedúci marketingu a PR spoločnosti Corwin SK. Urbanistická štúdia bude podkladom pre zmeny a doplnky územného plánu mesta, tento týždeň ju zobralo na vedomie bratislavské mestské zastupiteľstvo.



"Bez zmeny územného plánu, ktorý v Palme stále umožňuje len funkciu priemyslu, nie je možné premeniť tento brownfield na živú štvrť tejto časti mesta. Vrátane zachovania a obnovy viacerých pôvodných objektov," skonštatoval Hájek.



Jednohlasné rozhodnutie zastupiteľstva vníma spoločnosť ako istú formu ocenenia jej štvorročného úsilia o transparentnú komunikáciu s hlavným mestom a mestskou časťou pri tvorbe novej vízie pre Palmu, participácie so susedmi a osvety širokej verejnosti. Snahou je podľa nej priniesť urbanistický koncept moderného polyfunkčného centra s ľudskou mierkou, ktoré skvalitní život obyvateľom jeho širokého okolia. Nielen tí, ale aj väčšina obyvateľov, žijúcich v susedstve areálu, si podľa prieskumov želá skorý začiatok prác.



"Corwin už v minulosti deklaroval ochotu pripojiť sa k iniciatíve mesta na rozšírenie fondu nájomných bytov pri zmene územného plánu. Sme preto pripravení s magistrátom rokovať o podmienkach, za ktorých by sa do tejto iniciatívy zahrnula aj časť bytov v rámci Palmy," poznamenal Hájek.



Urbanistická štúdia bola obstaraná na základe výzvy na predkladanie žiadostí na zmenu územného plánu v záujme budovania predpokladov na rozvoj nájomného bývania a zvyšovania dostupnosti bývania v hlavnom meste. Slúžiť tak bude ako podklad pre zmeny a doplnky. Hlavné mesto bude následne s developerom rokovať, akým spôsobom budú tieto zmeny pripravené.



Hlavné mesto považuje za dôležité "reanimovať" nevyužité mestské štruktúry, čo sú typicky priemyselné brownfieldy. V súčasnosti je aj táto lokalita bariérou v území, ktorá neumožňuje obyvateľom prechádzať týmto územím, ani prepojiť ho napríklad s obytnou štvrťou, ktorá sa nachádza za železnicou. Po prestavbe by tam malo vzniknúť polyfunkčné centrum. "Verím, že po vybudovaní to bude lokálne centrum, ktoré bude živou časťou tejto časti mesta," poznamenal vedúci útvaru hlavného architekta Juraj Šujan.



Urbanistická štúdia zároveň podľa neho pomerne razantne rieši predpolie pred navrhovaným areálom. Rozširuje napríklad Račiansku ulicu smerom von z mesta na dva priame pruhy, buduje tiež samostatný odbočovací jazdný pruh smerom na Biely kríž so svetelnou signalizáciou. Zapracovaná bola aj požiadavka hlavného mesta, a to, aby vznikol obojstranný cyklistický pruh. Podľa Šujana by sa verejnosť po výstavbe mohla z dopravného hľadiska dočkať kvalitného mestského bulváru v tejto mestskej časti.