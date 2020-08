Corwin spustil výstavbu obytného súboru v slovinskej Ľubľane

Bratislava 12. augusta (TASR) – Slovenský developer Corwin sa pustil do výstavby obytného súboru v slovinskej Ľubľane. Je to jeho prvý zahraničný projekt, ktorý už vyrastá v časti Šiška neďaleko centra mesta. Do slovinského hlavného mesta prinesie projekt s názvom Kvartet mix dostupného aj nadštandardného bývania v jeden až štvorizbových bytoch v počte 221. Developer očakáva vysoký dopyt, keďže v Ľubľane panuje nedostatok voľných rezidenčných nehnuteľností, preto už začal aj s predpredajom. Projekt dokončí pravdepodobne v zime 2022.



„Masívny apetít po nových nehnuteľnostiach, vysoká kúpna sila a poddimenzovaná ponuka patria medzi faktory, pre ktoré považujeme Ľubľanu za veľmi perspektívny priestor na expanziu,“ vysvetlil country manažér developera za Slovinsko Michal Maco.



Projekt bude pozostávať zo štyroch veží so 16 podlažiami. Vrchných päť podlaží vystavajú aj s terasami s menšími stromami a krovinami. Tie však developer plánuje uviesť do predaja až neskôr ako separátny produkt pre náročnejšiu klientelu. „Šesťdesiatosem bytov s panoramatickými výhľadmi na mesto a Alpy sa vyznačuje vyššou svetlou výškou a štandardom vnútorného vybavenia,“ dodal developer. Horné, 16. podlažie v každej veži bude tvoriť samostatný penthouse. Obyvatelia Kvartetu budú mať k dispozícii 227 parkovacích miest v podzemí a 580 bicyklových stojísk.



V expanzii do Slovinska chce slovenský developer pokračovať. V centre Ľubľany plánuje výstavbu kancelárskeho komplexu.