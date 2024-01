Cosco zastavuje rezervácie lodí do Izraela pre útoky v Červenom mori

Tel Aviv/Peking 8. januára (TASR) - Čínsky lodný kontajnerový gigant China Cosco Shipping prestane dodávať tovar do Izraela. Uviedli to zdroje oboznámené so situáciou. Dôvodom sú hrozby a útoky jemenských húsíjských povstalcov na plavidlá v Červenom mori, ktoré smerujú do Izraela. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Podľa Amira Šaniho, zástupcu prezidenta Federácie izraelských obchodných komôr, organizácie, ktorá zastrešuje viac ako 5000 firiem, Cosco o rozhodnutí informovalo členské firmy organizácie. Aj ďalší zdroj uviedol, že Cosco nebude od budúceho týždňa prijímať rezervácie na náklad do Izraela.



Húsíovia tvrdia, že ich útoky sú prejavom solidarity s Palestínčanmi počas vojny medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas. Útočia vraj na nákladné lode, ktoré majú nejaké väzby na židovský štát. Tento argument však pôsobí chabo.



V každom prípade, útoky v Červenom mori prinútili mnohé lodné spoločnosti vyhýbať sa tejto trase a v konečnom dôsledku aj egyptskému Suezskému prieplavu a namiesto toho presmerovať stovky plavidiel na dlhšiu cestu okolo juhu Afriky a Mysu dobrej nádeje.



Rozhodnutie spoločnosti Cosco ide ešte o krok ďalej a znamená, že najmenej jedna veľká prepravná spoločnosť nie je ochotná prepravovať tovar do Izraela.



O rozhodnutí Cosca informovali už cez víkend izraelské médiá. Vedenie spoločnosti Cosco v Pekingu na otázky e-mailom neodpovedalo.



Zdá sa, že žiadne plavidlo Cosco nebolo napadnuté v Červenom mori, a to na základe krížovej kontroly informácií od bezpečnostnej spravodajskej firmy Ambrey a lodnej databázy Medzinárodnej námornej organizácie.



Cosco má flotilu najmenej 256 kontajnerových lodí podľa údajov Clarkson Research Services, najväčšieho svetového lodného makléra. To čínsku spoločnosť radí na tretie miesto, pokiaľ ide o počet plavidiel v prevádzke. Pri zahrnutí aj objednaných plavidiel je štvrté.