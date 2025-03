Costa a Gutteres vyzdvihli úlohu EÚ v rámci multilateralizmu

Brusel 20. marca (TASR) - Predseda Európskej rady António Costa vo štvrtok počas prebiehajúceho samitu EÚ na spoločnej tlačovej konferencii s generálnym tajomníkom OSN Antoniom Gutteresom zdôraznil význam multilateralizmu a pripomenul, že EÚ je spoľahlivým a dôveryhodným partnerom. Ich vystúpenie nasledovalo po debatách o Ukrajine, kde sa EÚ zaviazala naďalej finančne pomáhať ukrajinskej strane, informuje spravodajca TASR.



Gutteres bol ako hosť pozvaný na pracovný obed s lídrami európskej dvadsaťsedmičky. Lídri rokovali okrem iného aj o otázkach multilateralizmu, najmä vo svetle novej obchodnej politiky USA, ktorá ovplyvňuje aj Európsku úniu.



Gutteres na otázku novinárov, či americký prezident Donald Trump "zabíja multilateralizmus" a vytvára nový vlastný svetový poriadok, odpovedal, že "multilateralizmus je stále živý" a zohráva svoju rolu. Dôkazom toho je podľa neho aj fakt, že rokuje s lídrami krajín EÚ.



Costa v tejto súvislosti zdôraznil, že keď dôvera v multilaterálne inštitúcie je pod tlakom a nepredvídateľnosť je novým normálom, EÚ je "spoľahlivým a dôveryhodným partnerom".



Predseda Európskej rady pripomenul aj dohodu 26 členských krajín (bez Maďarska) k záverom o Ukrajine. Závery konštatujú, že v ekonomickej oblasti je EÚ pripravená zintenzívniť tlak na Rusko prostredníctvom ďalších sankcií, bol by to už 17. sankčný balík, a posilnením presadzovania existujúcich reštrikčných opatrení.



"V súlade s právom EÚ by mali ruské aktíva zostať zmrazené dovtedy, kým Rusko neukončí svoju útočnú vojnu proti Ukrajine a nenahradí jej škody spôsobené touto vojnou," uvádza sa v záveroch Európskej rady.



Lídri sa zhodli na tom, že EÚ bude Ukrajine naďalej poskytovať pravidelnú a predvídateľnú finančnú podporu a vyzvali Európsku komisiu, aby urýchlene prijala všetky potrebné opatrenia na predbežné zabezpečenie financovania v rámci Nástroja pre Ukrajinu a iniciatívy ERA v rámci skupiny G7.



Členovia G7 vlani prijali dohodu o spustení iniciatívy s názvom Mimoriadne zrýchlenie príjmov pre Ukrajinu (Extraordinary Revenue Acceleration - ERA), ktorá predvída zmobilizovať 45 miliárd eur na nenávratnú finančnú podporu pre Ukrajinu. Finančná časť iniciatívy pozostáva z individuálnych bilaterálnych pôžičiek od USA, Spojeného kráľovstva, Kanady, Japonska a cez úverový nástroj makrofinančnej pomoci Európskej únie.



Premiéri a prezidenti 26 členských krajín sa tiež zhodli na tom, že EÚ je aj naďalej odhodlaná podporovať opravu, obnovu a rekonštrukciu Ukrajiny v koordinácii s medzinárodnými partnermi. V tejto súvislosti bude dôležitá Konferencia o obnove Ukrajiny, ktorú v júli 2025 organizuje Taliansko.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)