< sekcia Ekonomika
Costa: EÚ musí investovať do energetickej sebestačnosti a nezávislosti
Costa potvrdil, že útoky na Irán a iránske odvetné kroky majú obrovský vplyv na ceny energií.
Autor TASR
Brusel 17. marca (TASR) - Európska únia by mala viac investovať do vlastnej energetickej nezávislosti. Uviedol to predseda Európskej rady António Costa v pondelňajšom (16. 3.) skupinovom rozhovore pre Európsku redakciu (ENR), projekt spolupráce, na ktorom sa podieľa aj TASR, pričom spomenul konflikt v oblasti Perzského zálivu aj poškodený ropovod Družba na Ukrajine.
Viacero otázok, ktorým čelil, sa týkali nárastu cien energií po vypuknutí najnovšej krízy na Blízkom východe. Costa potvrdil, že útoky na Irán a iránske odvetné kroky majú obrovský vplyv na ceny energií. Dodal, že Európska komisia v tejto súvislosti predloží súbor dočasných a cielených opatrení.
„Táto situácia nám pripomína, že sme na dobrej ceste. Investujeme do energetickej transformácie. Nemôžeme sa spoliehať na dovážanú energiu, musíme rozvíjať domácu energiu, obnoviteľné zdroje alebo jadrovú energiu, musíme byť nezávislí a posilniť našu strategickú autonómiu,“ vysvetlil.
Pripomenul, že EÚ si ešte pred krízou na Blízkom východe uvedomila, že treba znížiť ceny energií a že najlepší spôsob, ako to dosiahnuť, je investovať viac do domácej energie.
„V strednodobom horizonte sa musíme pozrieť na rôzne zložky cien energie a pokúsiť sa túto otázku riešiť,“ odkázal.
Costa bude vo štvrtok (19. 3.) predsedať samitu EÚ a spresnil, že lídri musia prijať nejaké rozhodnutia v tejto oblasti. Dodal, že samit bude v prvom rade o konkurencieschopnosti. Lídri sa zamerajú na dokončenie jednotného trhu, na hlbšiu integráciu, na zjednodušenie pravidiel na jednotnom trhu, na zvýšenie schopnosti získavať financie, na podporu investícií a zlepšenie konkurencieschopnosti.
Na otázku, či EÚ môže zohrať úlohu v zabezpečení priechodnosti Hormuzského prielivu, kadiaľ prechádzajú tankery s ropou a plynom, Costa pripomenul, že je to vojna, ktorej EÚ nie je súčasťou, ale využije všetky diplomatické prostriedky, aby zaistila slobodu plavby v prielive.
Belgický premiér Bart de Wever pred samitom vyzval EÚ, aby normalizovala vzťahy s Ruskom aj v oblasti energetiky. Costa však upozornil, že stratégiou EÚ je oddeliť sa od ruských energií, hoci Únia schválila výnimku pre vnútrozemské krajiny Slovensko a Maďarsko, aby využívali ruskú ropu a plyn do konca roka 2027.
„Naša stratégia je však jasná - oddeliť sa od ruskej energie, nerokovať s Ruskom o cenách energie,“ vysvetlil. Spresnil, že raz príde chvíľa, keď bude Únia hovoriť s Ruskom nie o energii, ale o európskej bezpečnosti, o mieri na Ukrajine.
Costa sa nevyhol ani otázke súvisiacej s poškodeným ropovodom Družba na území Ukrajiny. „Rusko zaútočilo, poškodilo ropovod Družba a očakávame, že ten čo najskôr bude opravený a znovu otvorený, aby mohol zásobovať Slovensko a Maďarsko. Spolupracujeme s Ukrajinou, aby sme im pomohli, podporili ich, aby túto možnosť zabezpečili,“ opísal situáciu. Potvrdil, že táto komunikácia medzi Európskou úniou a Ukrajinou prebieha. „A čo je najdôležitejšie, je nevyhnutné chrániť ropovod Družba pred budúcimi útokmi. Ďalšie útoky zo strany Ruska by tento ropovod opäť mohli zničiť,“ upozornil Costa.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
